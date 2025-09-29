Bajo custodia de la policía permanece un colombiano que presuntamente asesinó a su novia de una puñalada en el cuello luego de haberle dado una brutal paliza en Sevilla, España, durante la madrugada del pasado domingo 28 de septiembre.

El señalado agresor fue identificado por las autoridades españolas como Julián David G. V., de 21 años, y a la víctima como Yaqueline, también oriunda de colombiana y con la nacionalidad española.

De acuerdo a lo recabado por el Diario de Sevilla, existen dos versiones del caso: la primera apunta a que ambos estaban en una fiesta y de regreso al domicilio de Yaqueline, frente al al centro comercial Zona Este, tuvieron una discusión que derivó en una agresión y luego en la cuchillada que resultó mortal para la mujer.

Instagram @kthe.as

La otra hipótesis que manejan las autoridades, que el joven, de 28 años, la esperó en el portal del edificio en el que vivía su novia para asestarle el arma blanca en cuello que le seccionó órganos vitales muriendo en el sitio sobre las 3:10 de la madrugada del domingo.

El cuerpo presentaba múltiples golpes en la cara, lo que confirmaría la paliza previa a la muerte. Luego de esto, Julián David intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo de gran tamaño con el que le habría arrebatado la vida a su novia, llegó a causarse algunas heridas, sin embargo, la Policía Nacional que acudió al lugar tras recibir una llamada alertando por la situación, lo trasladó a un centro asistencial.

El sospechoso permanece en el Hospital Virgen Macarena en estado grave, según apunta el Diario de Sevilla, y bajo custodia de dos uniformados de la policía que están a la espera de la alta médica para proceder con su proceso de judicialización.

Google Maps Fachada del edificio donde vivía la mujer y donde ocurrió el crimen.

Por su parte, el cadáver de Yaqueline fue examinado en el lugar de los hechos por la Policía Científica. Tras ello, fue trasladado hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal que adelanta los análisis de rigor para establecer las causas del fallecimiento.

A su vez, la policía recaba información para reconstruir el hecho comenzando con los registros de las cámaras de seguridad del lugar que habrían grabado al presunto feminicida con el torso desnudo, según comentó el presidente de la comunidad.

“Nosotros escuchamos golpes de madrugada, parecía como una pelea fuerte. No sé si esa fue la paliza que le dio antes de apuñalarla. Ella no llevaba mucho tiempo viviendo aquí, no sabría decir cómo era”, le dijo una vecina del sector al medio sevillano en mención.

Instagram @kthe.as

Esta, al parecer, no era la primera vez que el colombiano intentaba asesinar a su compañera sentimental. Las Fuerzas de Seguridad lo habían detenido por tratar de ahogarla en la ciudad de Cádiz, comentaron fuentes del caso al Diario de Sevilla

Por esta agresión, la hoy víctima mortal no presentó en su momento ninguna demanda contra su novio por lo que quedó en liberta provisional. Este suceso derivó en la apertura de un proceso de expulsión del país europeo en el que al parecer estaba de forma irregular.

Por ese primer intento de homicidio, la colombiana estaba en los registros del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, Viogén, que tiene entre sus objetivos proteger a las víctimas de violencia machista. Pese a esto, contra Julián no figuraba ningún tipo de medida de alejamiento o de protección para la joven.