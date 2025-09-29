La señora Olga Echeverri pidió ayuda urgente a las autoridades, pues su propio hijo la está amenazando de muerte en el municipio de Apartadó, en Antioquia.
Echeverri explicó que su hijo está inmerso en las drogas y por eso hace ese tipo de amenazas, pero teme que se pueda volver realidad y no poder hacer nada.
“Él está loco, dice que tiene que matarme, que nos va a matar a todos, que no va a descansar hasta matarnos a todos”, dijo durante una entrevista que le realizaron en Noticias RCN.
Manifestó que ella vive sola con una hermana que padece una discapacidad cognitiva y no puede defenderse. Por eso, no sale de la casa y puso una reja para poder protegerse del joven.
Sin embargo, detalló que teme por su vida porque el agresor se la pasa todo el tiempo frente a la casa gritando que la va a matar.
El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, se puso en frente del caso e informó que la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional ya está haciendo los procedimientos necesarios para salvaguardar a las dos ciudadanas.
“Con la Policía Nacional vamos a tener 24/7, personal especializado de la Policía, una patrulla que estará en los barrios, en las cuadras, y en los corregimientos”, declaró.
Asimismo, Olga pide al Gobierno que por favor la ayuden a internarlo en un psiquiátrico porque ella no tiene los recursos económicos.