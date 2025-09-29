La señora Olga Echeverri pidió ayuda urgente a las autoridades, pues su propio hijo la está amenazando de muerte en el municipio de Apartadó, en Antioquia.

Echeverri explicó que su hijo está inmerso en las drogas y por eso hace ese tipo de amenazas, pero teme que se pueda volver realidad y no poder hacer nada.

“Él está loco, dice que tiene que matarme, que nos va a matar a todos, que no va a descansar hasta matarnos a todos”, dijo durante una entrevista que le realizaron en Noticias RCN.

Canal RCN Olga Echeverri teme que su propio hijo la mate en Antioquia

Manifestó que ella vive sola con una hermana que padece una discapacidad cognitiva y no puede defenderse. Por eso, no sale de la casa y puso una reja para poder protegerse del joven.

Sin embargo, detalló que teme por su vida porque el agresor se la pasa todo el tiempo frente a la casa gritando que la va a matar.

Noticias RCN El hijo menor siempre amenaza a su madre de muerte

El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, se puso en frente del caso e informó que la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional ya está haciendo los procedimientos necesarios para salvaguardar a las dos ciudadanas.

“Con la Policía Nacional vamos a tener 24/7, personal especializado de la Policía, una patrulla que estará en los barrios, en las cuadras, y en los corregimientos”, declaró.

Asimismo, Olga pide al Gobierno que por favor la ayuden a internarlo en un psiquiátrico porque ella no tiene los recursos económicos.