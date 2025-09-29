Una conocida modelo y futbolista paisa llamada Juliana López fue detenida en el 2015 en el aeropuerto de China porque le hallaron 610 gramos de cocaína escondidos en un computador.

López es recordada por ser presentadora de televisión local y participar en varios equipos de fútbol femenino de su ciudad.

Pero, su vida dio un giro inesperado, pues cuando sucedió este hecho tenía solo 21 años. Después, de su captura le impusieron 15 años de prisión, porque China es muy extrema con las leyes de narcotráfico.

Redes sociales Juliana López trabajó en la televisión local de Antioquia

En ese momento todo fue muy confuso, y su madre Nubia Sarrazola relató, que también estuvo involucrado la expareja de Juliana, Juan Esteban Marín, pero la familia de él señaló que no viajó con ella en ese momento. Pero, sí en diferentes ocasiones para hacer “negocios”.

Igualmente, las pruebas que presentó la defensa de Juliana como su teléfono recibiendo amenazas de muerte contra ella y su familia si no transportaba la droga, ayudaron para que no le impusiera la pena capital ni cadena perpetua.

Asimismo, la familia manifiesta que el computador encontrado con droga no era de ella. La joven ahora con 31 años le narra a su madre cómo es su vida en la cárcel.

“Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. Aquí la gente se asombra y me dicen que yo tengo mucha gente que me quiere. 6 años, ma. Los dejé hace 6 años y para bien o mal sigue tanta gente pendiente de nosotras, pero yo lo veo como una bendición de Dios. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy bien. Estoy trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes nos hacen examen. Entonces, también presión estudiando”, escribió Juliana en una carta de 2021.

Redes sociales Juliana López tiene una condena de 15 años en China por narcotráfico

También su madre se mudó a China para poder visitar a Juliana todos los meses. Pero, la buena noticia es que podría quedar en libertad en el 2026 por su buena conducta.

Sin embargo, sobre este tema no quieren dar muchos detalles por seguridad, además aseguraron que no regresarían a Colombia, indicó La Red de Caracol Televisión