Una niña de 11 años ingresó de urgencia a un hospital tras presentar una hemorragia severa. En la revisión médica, los especialistas determinaron que había dado a luz recientemente en el marco de un presunto caso de abuso sexual. Este hallazgo desencadenó una investigación penal que ahora también compromete a los padres de la menor.

Lea más: Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole: la joven de 14 años murió tras una cirugía de senos

El caso se registró en la provincia del Chaco, exactamente en la ciudad de Juan José Castelli, Argentina, ubicada a unos 300 kilómetros de Resistencia. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario General Güeme, donde ingresó con un grave cuadro de hemorragia ginecológica.

En la valoración médica, los especialistas hallaron lesiones graves en la zona genital, indicios de abuso sexual reciente y rastros de un parto incompleto. De inmediato se activó el protocolo de atención a víctimas de violencia y se notificó a la Fiscalía.

Horas más tarde, la madre de la menor llegó al hospital con un recién nacido en brazos, confirmándose que era hijo de la niña.

Ver más: Tiroteo en una iglesia mormona en Míchigan: autoridades hablan de “múltiples víctimas”

El recién nacido, un varón prematuro y con bajo peso, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde permanece en estado crítico debido a complicaciones respiratorias que ponen en riesgo su vida.

El fiscal Gerónimo Agustín Roggero ordenó la captura de los padres de la niña, quienes ahora enfrentan cargos por presunto encubrimiento de abuso sexual agravado.

Las primeras indagaciones apuntan a que la pareja habría tenido conocimiento de lo ocurrido y permitió que el parto se produjera en condiciones precarias.

Durante un allanamiento en la casa familiar, la Policía halló rastros de sangre en prendas y superficies, lo que refuerza las sospechas de encubrimiento.

La menor permanece bajo estricta atención médica y custodia de la Unidad de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, mientras las autoridades avanzan en pruebas de ADN, testimonios y peritajes para identificar al responsable del abuso.