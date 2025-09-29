Llueven comentarios a favor y en contra del presidente Gustavo Petro tras la retirada del visado por parte del Departamento de Estados del Gobierno Estadounidense. Entre ellos se encuentra el excanciller Camilo Reyes quien calificó la decisión como " sobredimensionada", en medio de la tensión en la relación bilateral con el país norteamericano.

Lea también: AmCham dice que revocación de visa de Petro no repercute en un eventual aumento de aranceles

Según Reyes, era de esperarse esta medida migratoria debido a la insistente provocación de Petro durante su estadía en Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU, sumado a confrontaciones en las políticas internacionales con Donald Tump.

“Yo esperaría, ojalá seamos capaces los colombianos con mucha serenidad de no sobredimensionar el gesto de los Estados Unidos de quitarle la visa al presidente Petro. Entre otras cosas, conviene no sobredimensionarlo porque el presidente Petro estaba buscando que se la quitara”, reafirmó.

Lea también: Eventual mesa de negociación entre alias Castor y Digno Palomino ya tiene el aval de Petro, reveló director de la DNI

Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Reyes, quien fue canciller durante la presidencia de Ernesto Samper, otro mandatario que enfrentó la anulación de su visa, cuestionó el actuar de Petro al retar la delgada línea de la diplomacia internacional. Su último acto público sería atender a una manifestación propalestina en Nueva York, despertando la furia del Departamento de Estado:

“Entonces, cuando el presidente Petro hace una invitación al ejército de los Estados Estados Unidos a una cierta actitud en relación con su comandante, de acuerdo con su Constitución, está violando uno de esos y entonces yo no creo que la Cancillería haya acertado en estirar ese artículo al que ustedes se refieren para decir que un extranjero puede llegar al territorio de un país a decir o a insultar o a solicitar lo que se le ocurra, ¿no? Eso no sucede así”.

Por último, el excanciller comparó la acción estadounidense con la potestad que posee el mandatario colombiano para revocar la visa a cualquier extranjero que viole las normas locales.

Lea también: Vicecanciller sale en defensa de Petro tras protesta en EE. UU. que le valió el retiro de la visa