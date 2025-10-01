En el marco del proceso de reestructuración de pasivos o Ley 550 a la que se acogió el municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, se cumple una fase más de este.

Bajo la orientación de la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde este martes 30 de septiembre fueron convocados, de manera presencial, los posibles acreedores a quienes les dan a conocer el proceso en el que ellos participan con votos para que este se lleve a cabo.

Éder Valeta López, asesor económico del municipio de San Onofre y quien está al frente de este proceso que busca sanear las finanzas y permitir el desarrollo de este ente territorial, explicó que este espacio de un día y medio hábil es oportuno para “definir la determinación de acreencias y derechos de voto”.

A través de un instructivo le hacen saber a los acreedores las reglas de juego del proceso y estos a su vez tienen la posibilidad de revisar el inventario de las mismas para establecer sí está incluido en los estados financieros del municipio de San Onofre. Para quienes sí aparecen tienen a su vez la posibilidad de establecer si su acreencia o deuda es la real, y en caso de que no corresponda está en el deber de realizar la respectiva observación.

Durante las primeras cuatro horas de este ejercicio de presentaron unos 60 acreedores y hubo la presentación de al menos 15 reclamaciones que deben estar debidamente soportadas.

“Le corresponde a la administración definir la certeza o negación de esas acreencias a través de una respuesta formal que se dirigirá a través del correo electrónico que han reportado los acreedores”, sostuvo Valeta López.