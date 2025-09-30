Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En el marco del más reciente Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Toluviejo, en Sucre, fue aprobado un plan de trabajo conjunto de las autoridades con los mineros artesanales con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la explotación informal de piedra caliza que abunda en esta zona.

Le puede interesar: Hallan cuerpo sin vida de un hombre en área rural de Barrancas, La Guajira

Además de las autoridades locales y departamentales el plan también vincula a la Agencia Nacional de Minería, y establece medidas concretas para garantizar la seguridad de los trabajadores, reducir la vulnerabilidad en las zonas de explotación y promover prácticas que preserven la vida de quienes desarrollan esta actividad de manera tradicional.

Bloqueos en la Cordialidad, en Arroyo de Piedra, por protestas de mineros

Cristian Ramírez, secretario de Energías de Sucre, participó en el comité y destacó el compromiso del gobierno departamental que lidera la gobernadora Lucy García Montes con la construcción de una minería más segura y sostenible.

Vea aquí: Mujer que confesó haber asesinado a su pareja sentimental fue dejada en libertad

“Hemos dado un paso importante en la protección de nuestros mineros. Con el trabajo articulado entre comunidad y autoridades lograremos que este oficio digno se realice en condiciones que prioricen la vida y la seguridad de las personas”, afirmó el funcionario.

Como se recuerda, muchos hombres de todas las edades que por años se han dedicado a extraer la piedra caliza de las grandes rocas que rodean al municipio de Toluviejo han perdido la vida.