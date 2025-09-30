En horas de la mañana de este martes 30 de noviembre fue encontrado muerto un hombre en área rural del municipio de Barrancas, La Guajira.

De la víctima, los investigadores indicaron que no ha sido identificada porque en el momento de la inspección no le encontraron documentación alguna y permanece como N.N.

Los peritos agregaron que presenta aparentes signos de violencia a la altura de la cabeza, al parecer, causados con arma de fuego.

El hallazgo se registró en inmediaciones del hotel Hawai, en zona enmontada a pocos metros de la carretera que comunica con el municipio de Fonseca.

Residentes del sector al toparse con el cuerpo, dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al lugar y acordonó la escena.

De igual manera, realizaron los actos urgentes y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, para establecer las causas de la muerte e identificar a la víctima.

La Policía Departamental indicó que se desconocen los móviles, por lo que personal de Inteligencia Policial y el Grupo de Homicidios se encuentran en las labores para tratar de establecerlos.