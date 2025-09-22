La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Lester Concepción Romero Mercado, en calidad de directora administrativa suplente, y Sergio Andrés Suárez Nieves, como Agente Especial Interventor -Representante legal de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena – Comfamiliar.

El ente de control informó mediante un comunicado que el hecho se debe a posibles irregularidades en la compra y manejo de un lote en el municipio de Turbaco, Bolívar.

Adquirieron un predio llamado Montecielo, para hacer un proyecto, sin embargo, nunca se dio. “Esto generó deterioro y un presunto detrimento patrimonial para la Caja de Compensación Familiar”, explicó la Procuraduría.

Asimismo, las múltiples quejas sobre la administración contra los exdirectivos de Comfamiliar fueron tomadas en cuenta por el ente para iniciar esta investigación disciplinaria.

Igualmente, pidieron pruebas documentales y técnicas, entre ellas la verificación del avalúo del inmueble por $5.600 millones de pesos.

“Con el fin de establecer si la metodología utilizada en el cálculo del valor fue adecuado o generó un eventual detrimento al patrimonio de la corporación”, finalizaron.