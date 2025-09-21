Corpoguajira y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ultiman detalles para la firma de un convenio que fortalecerá la capacidad técnica del laboratorio ambiental de la Corporación.

Lea también: Delegaciones de Boyacá, Sucre y Cesar visitaron el centro Eureka de la Unisimón

El acuerdo contempla la entrega, por parte del Ministerio, de una unidad móvil equipada con tecnología especializada para el monitoreo de la calidad del agua en campo.

La nueva unidad permitirá ampliar la capacidad de muestreo y análisis, facilitando el trabajo en zonas rurales y apartadas del departamento.

Además, Corpoguajira asumirá el compromiso de garantizar el funcionamiento operativo de esta herramienta, asegurando su mantenimiento y uso continuo.

Lea también: En La Guajira avanzan en el plan de asistencia humanitaria

“El fortalecimiento de nuestro laboratorio es clave para avanzar en el control y seguimiento de la calidad del agua en La Guajira. Agradecemos al Ministerio de Vivienda por este apoyo que nos permitirá llegar con mayor eficacia a los territorios y generar información confiable para la toma de decisiones”, afirmó Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira.

El proceso de adquisición de los equipos ya se encuentra en marcha, y se espera que la unidad móvil contribuya a mejorar la gestión del recurso hídrico, beneficiando a las comunidades y reforzando las acciones de conservación y sostenibilidad en el departamento.

Lea también: Ataque armado contra Policía en Fundación, Magdalena