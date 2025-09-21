Con gran estudiasmo, los integrantes de las delegaciones de Boyacá, Sucre y Cesar recorrieron el distrito Eureka de la Universidad Simón Bolívar. En el cuarto día de su visita al Atlántico, exploraron los espacios de AudacIA, dedicado a la inteligencia artificial y la robótica; el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida, especializado en genética, virología, química y biología molecular; y Adaptia, enfocado en biodiversidad y cambio climático. Asimismo, visitaron MacondoLab, un centro de desarrollo orientado al fortalecimiento empresarial.

Lea aquí: Se agita el ajedrez político por la rectoría de la Uniatlántico

“Me sorprendió mucho el nivel tecnológico y las capacidades científicas que están desarrollando en Eureka; pudimos ver cómo interactúan científicos, estudiantes, empresas y entidades públicas en proyectos que tienen un impacto regional y nacional”, afirmó David Ruiz, representante del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá.

Durante el recorrido guiado por AudacIA, los funcionarios de la universidad presentaron algunos casos de éxito, entre ellos soluciones en salud y educación, así como el monitoreo de ecosistemas submarinos. Uno de los más destacados fue el dispositivo Vart, que emplea inteligencia artificial para detectar la retinopatía en tiempo récord.

Este equipo fue desarrollado por médicos de la Clínica Oftalmológica del Caribe y la Universidad Simón Bolívar, con recursos de la Gobernación del Atlántico, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.