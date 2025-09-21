En Fundación, Magdalena, un policía fue asesinado mientras realizaba labores de registro e identificación de personas en uno de los barrios del mencionado municipio. El ataque fue perpetrado por hombres armados, a bordo de una motocicleta, en momentos que los uniformados acudieron al llamado de una supuesta eventualidad en el sector de la Trocha de Los Manguitos.

El accionar violento contra la autoridad, deja como víctima al patrullero Iván Ramírez Olarte, de 22 años de edad y originario del departamento del Cauca. El joven comenzaba su carrera en la institución y al servicio del país, tras graduarse en febrero del presente año 2025.

¡Dolor de Patria! Rechazamos el ataque criminal que le arrebató la vida a nuestro patrullero de policía Iván Fernando Ramírez Olarte, en Fundación, Magdalena.



Nuestro acompañamiento y solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de… pic.twitter.com/y2KGBhu1Qn — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 21, 2025

Su compañero de patrullaje se encuentra bajo pronóstico reservado, como resultado de la respuesta inmediata contra el ataque de ráfagas y dejando como abatido a uno de los sicarios, de quien se desconoce su identidad.

La comunidad del sector y compañeros Policiales acudieron a lugar de los hechos logrando a auxiliar y trasladar con urgencia a los heridos al Hospital de Fundación. Confirmando posteriormente la muerte de Ramírez.

Las autoridades locales y unidades de Policía Judicial adelantan las investigaciones correspondientes, con motivo de establecer las circunstancias del ataque armado, y capturar al segundo hombre responsable, quien se dio a la huida.

