Lo que prometía ser una experiencia divertida en las playas de Taganga se tornó en una tragedia familiar que dejó como resultado el fallecimiento de una menor de edad de tan solo 2 años de edad, al asfixiarse ingiriendo gomitas.

El hecho se presento cuando la familia, originaria del departamento de Quindío, se encontraba disfrutando de un paseo en el sector de Playa Grande. Contrario al denominador común de estos infortunios cerca al l mar, donde los menores fallecen por inmersión, la infante se atragantó mientras comía la popular golosina masticable, mostrando al instante serias dificultades para respirar.

Ante la emergencia, prestadores de servicios turísticos y visitantes del lugar acudieron al clamor de su familia, intentando realizar maniobras para que la menor expulsara el dulce. Sin embargo, fueron en vanas la ayuda proporcionada. “El bebé alcanzó a vomitar en dos oportunidades y de inmediato fue subido a una lancha con sus familiares, siendo trasladado con urgencia hasta el centro de salud del corregimiento de Taganga; sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos de turno por mantenerla con vida, murió”, informó una fuente policial que atendió el caso.

Correspondiente al protocolo, una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la (Sijín) de la Policía Metropolitana de Santa Marta llevó a cabo los actos urgentes, trasladando el cuerpo a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con motivo de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el trágico incidente, y verificar el acompañamiento a los familiares del menor descartando una negligencia, la Policía de Infancia y Adolescencia, en compañía de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hicieron acto de presencia en el centro asistencial. Iniciando una investigación correspondiente.

