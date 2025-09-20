Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Con una metodología innovadora que combina análisis crítico, creatividad y compromiso comunitario, la Escuela de Vigilancia Social y Sostenibilidad impulsa en Puebloviejo, Magdalena, un proceso pedagógico para combatir la desinformación y para que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio frente al uso responsable de la energía eléctrica.

A través del semillero Red de Energía Viva, los participantes han desarrollado talleres y actividades prácticas que los motivan a diseñar soluciones frente a problemáticas reales de su entorno, desde el ahorro energético hasta la protección del territorio.

“Este proyecto nos ha permitido fortalecer el trabajo en equipo, analizar las problemáticas reales de nuestra comunidad y proponer soluciones creativas y sostenibles”, destacó Milagros Sevilla Cahuana, integrante del semillero.

La iniciativa no solo busca sensibilizar sobre el cuidado de los recursos naturales, sino también brindar herramientas para potenciar el pensamiento crítico y creativo de los jóvenes, fortalecer su sentido de pertenencia y abrir espacios de participación en los proyectos comunitarios.

Con esta experiencia, Air-e Intervenida reafirma su compromiso con la educación y la sostenibilidad en el Caribe, generando procesos que promueven conciencia ambiental y participación ciudadana desde las aulas. La Escuela de Vigilancia Social y Sostenibilidad se proyecta como un modelo replicable en otras instituciones educativas de la región.

