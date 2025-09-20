El atleta cordobés Juan Sebastián Gómez Coa fue convocado a la Selección Colombia de Para Atletismo rumbo al Mundial de Nueva Delhi.

La buena nueva fue confirmada por el director de Indeportes Córdoba, Luis Aldana Dumar, quien indicó que “la convocatoria de Juan Sebastián Gómez Coa a la Selección Colombia de Para Atletismo es un orgullo para el departamento y una demostración clara de que cuando se trabaja con compromiso, los resultados llegan”.

Cortesía Gobernación de Córdoba.

Agregó que desde Indeportes celebran este logro como propio, “porque detrás de cada atleta hay una historia de lucha, de superación y de respaldo institucional. Sebastián es un ejemplo para las nuevas generaciones y seguiremos apoyándolo en este nuevo reto mundialista, seguros de que representará con honor a nuestra tierra”.

De otra parte, en el marco de los Juegos Intercolegiados Córdoba 2025, el municipio de Cereté ganó medalla de oro en rugby; Tierralta se llevó la de plata y Montelíbano ocupó el tercer lugar con la medalla de bronce, tanto en masculino como femenuno. Montería y Sahagún también tuvieron una destacada participación. “Cada medalla refleja la disciplina y el talento de nuestros jóvenes”, expresó Luis Aldana Dumar.

Además, los paranadadores cordobeses se lucieron en el Campeonato Nacional Abierto de Paranatación en Palmira, Valle, conquistando 13 medallas en total. Air Morelo fue la gran figura al ganar 9 preseas y clasificar a los Juegos Parapanamericanos Juveniles en Santiago de Chile, mientras que Diego Camacho aportó 4 medallas en la categoría abierta S10.

Córdoba será sede del Nacional Juvenil de Boxeo

Y siguiendo con el tema deportivo, el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, de la ciudad de Montería, será sede del 20 al 27 de septiembre del Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, un torneo apoyado por el Instituto Departamental de Deportes de Córdoba.

La Liga Departamental de Boxeo, presidida por Over Vanegas Caraballo, confirmó que Córdoba tendrá representación con 11 pugilistas: 4 mujeres y 7 hombres.

