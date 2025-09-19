Debido al mal estado que presenta la estructura de la sede principal de la Institución Educativa Santa Clara, en la zona urbana del municipio de San Onofre, y que pone en riesgo la vida de la comunidad educativa, fue acordada la reubicación de los estudiantes, docentes y directivos docentes.

La decisión, que fue tomada de manera conjunta con la comunidad, fue liderada por la gobernación de Sucre en cabeza de la mandataria Lucy García Montes, y del secretario General, Andrés Vivero León, que estuvieron en reuniones previas en la sede del gobierno en Sincelejo y a su vez en el territorio, donde la comunidad educativa protagonizó una protesta.

La medida de reubicación adoptada propende por la seguridad de más de 1.200 estudiantes, y fue analizada por funcionarios de inspección y planeación educativa. Temporalmente esta comunidad educativa del Santa Clara estará en 20 aulas de la Institución Educativa Miguel Ángel Anachury y en 4 aulas más de la Institución Educativa José María Córdoba.

En la sede Santa Clara permanecerán los funcionarios administrativos y los estudiantes de los grados 10° y 11°, que desarrollarán sus actividades en espacios previamente evaluados por la Secretaría de Infraestructura y las demás autoridades competentes, los cuales cumplen con las condiciones necesarias para evitar cualquier riesgo.

La situación es motivo de análisis y seguimiento en el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente que instaló la mandataria de los sucreños.

Desde este viernes y hasta el domingo 21 de septiembre se lleva a cabo el traslado del mobiliario escolar, actividad coordinada por las secretarías de Educación e Interior, y la Armada Nacional.

El lunes 22 de septiembre habrá una inducción para los estudiantes reubicados en aras de facilitar su adaptación, e instalarán el programa “Sucre Escucha” en San Onofre, como apoyo psicosocial a la comunidad educativa.