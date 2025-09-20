Al menos 15 estudiantes de la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione de Riohacha resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, luego que un estudiante lanzara accidentalmente hidróxido sódico o soda cáustica.

De manera preliminar, se conoció que los menores resultaron con graves quemaduras tras ser alcanzados por el líquido en medio de una actividad académica.

Al parecer, los niños de entre 10 y 13 años tendrían quemaduras de segundo y tercer grado, en rostro, brazos, piernas y espalda.

Ante la emergencia, los estudiantes fueron trasladados a los centros médicos Cedes, Renacer y Clinivida, donde reciben atención médica.

Por el momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional La Guajira y la Policía de Infancia y Adolescencia asumieron la investigación del caso para establecer los detalles de lo ocurrido en el centro educativo.

De acuerdo con información revelada por ‘Diario del Norte’, el secretario de Educación de Riohacha, Alberto Mario Cuan, se trasladó hasta la institución para evaluar la situación.

