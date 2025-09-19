En el municipio de Maicao, La Guajira, siguen en aumento las accione criminales; en menos de 24 horas, otra persona de sexo masculino fue asesinada a tiros por sicarios en el perímetro urbano, caso que suma a la seguidilla de homicidios bajo esta modalidad.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Braulio Ramírez Urariyu.

El atentado se registró en horas de la mañana de este viernes, sobre la calle 23 con carrera 23, en jurisdicción del Villa Mery, perímetro urbano de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba hablando con unos conocidos, cuando fue sorprendido por dos hombres que se le acercaron a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, le propinó cuatro disparos y huyó con rumbo desconocido.

Minutos después, los presentes lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital San José, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su deceso.

Finalmente, las autoridades locales informaron que unidades de Policía, en coordinación con investigadores de la Sijín y Sipol, adelantan labores de investigación y recolección de pruebas para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento, no se conocen hipótesis sobre los móviles del crimen.

