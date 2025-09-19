El homicidio con arma de fuego fue perpetrado a las 5:20 de la tarde, de este jueves 18 de septiembre, en la carrera 15B con calle 69, Barrio Villa estadio, municipio de Soledad.

Según información suministrada por la zona de atención, la víctima identificada como Frasneider Figueroa Medina, quien se encontraba dentro de la vivienda realizándose un tatuaje, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta de color rojo llegaron al lugar. Sin mediar palabra el parrillero ingresa a la vivienda y desenfunda su arma de fuego, disparándole indiscriminadamente al rostro del occiso. Los motorizados se dieron a la huida con rumbo desconocido.

Gravemente herido, Figueroa fue traslado al Hospital de los Almendros donde ingresó con signos vitales, donde posteriormente fallece por la gravedad de las lesiones.

