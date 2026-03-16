En el marco del Primer Comité Departamental de Drogas que se llevó a cabo en la gobernación de Sucre fue presentado el plan de acción para disminuir el consumo de estas.
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Olga Díaz, la referente del subprograma de salud mental en la Secretaría de Salud, fue la encargada de dar a conocer el Plan Integral de Drogas del Departamento de Sucre 2026 – 2027 y además las acciones propuestas en el desarrollo del mismo para atender problemas relacionados con drogas de acuerdo con las problemáticas priorizadas en Sucre.
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La funcionaria recordó que es fundamental consolidar un trabajo articulado entre todas las instituciones y sectores de todo el departamento para alcanzar objetivos comunes, y por esto hicieron presencia funcionarios de las secretarías del interior, educación, desarrollo económico y medio ambiente, además de la Fiscalía, Procuraduría, Medicina Legal, ICBF, representantes de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Policía Nacional y Defensoría del Pueblo, para poder contribuir con el logro de las metas planeadas en especial la reducción de la oferta y demanda de sustancias psicoactivas, y bajar el micrográfico y la comercialización de drogas y sus problemas conexos.
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A la fecha han identificado 67 casos de violencia de género así: Betulia, 3 casos; Corozal, 5; La Unión, 1; Majagual, 2; Morroa, 1; Sampués, 1; San Benito, 1; San Marcos, 5; San Onofre, 2; Sincelejo, 39; Sucre, 1; Tolú, 5, y cierra el municipio de Toluviejo con 1 caso.