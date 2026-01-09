Las Festividades del 20 de Enero, también conocidas como las Fiestas en honor al Dulce Nombre de Jesús, en la ciudad de Sincelejo, ya iniciaron y en cada rincón de la capital sucreña se siente el ambiente festivo.

Con ocasión de estas celebraciones y en aras de garantizar el goce y disfrute de todos los nativos y habitantes de Sincelejo el alcalde Yahir Acuña Cardales declaró días y tardes cívicas a través del Decreto 011 del 6 de enero de 2026.

El día cívico es el martes 20 de enero, mientras que las tardes cívicas son las de los días jueves 15, viernes 16 y lunes 19.

Así las cosas, la jornada laboral en las distintas dependencias de la alcaldía de Sincelejo, durante los días 15, 16 y 19 de enero, será en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y 12 del mediodía, y el 20 de enero no habrá atención al público.

El mencionado decreto excluye a los servidores públicos que prestan servicios esenciales de salud, emergencia, seguridad y convivencia, prevención y atención de desastres, tales como las Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, Dirección de Gestión del Riesgo, quienes adelanten procedimientos de alcoholemia y contravenciones en la Secretaría de Movilidad, así como el Cuerpo Oficial de Bomberos, cuyos funcionarios deberán prestando sus servicios en las jornadas habituales.

Consejo activo

De otra parte, con la finalidad de tomar medidas y ajustar detalles que permitan anticiparse a la ocurrencia de incidentes, riesgos o desastres durante los eventos masivos de las Fiestas del 20 de Enero o del Dulce Nombre de Jesús, fue instalado el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres correspondiente a esta festividad de carácter nacional.

El concierto privado con Silvestre Dangond; la Maxiteca; los desfiles de motos, de comparsas, de carrozas y de fandangueritos, así como las coronaciones de las reinas Central e Infantil y la cabalgata, fueron los eventos más analizados por las autoridades en dicho consejo.

Además de la Policía Nacional, las tropas de la Armada, a través de la Primera Brigada de Infantería de Marina, hacen parte del control de estas fiestas con anillos de seguridad externos.

Lucy Cruz, secretaria de gobierno de Sincelejo, anunció que además será instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Seguiremos haciendo reuniones como Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, para prevenir y adelantarnos a cualquier eventualidad que se pueda presentar. El interés del alcalde Yahir Acuña es que a estas fiestas concurran propios y visitantes, pero también que transcurran con orden y seguridad, lo que ha caracterizado a esta administración”, puntualizó Cruz.