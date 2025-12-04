La Junta Directiva de la Unión de Trabajadores Penitenciarios Seccional Sincelejo, denunció públicamente la “persecución despiadada en contra de los trabajadores de la cárcel La Vega adscritos al INPEC” por parte de la seccional de la Fiscalía General de la Nación en Sucre.

A través de un extenso comunicado los miembros del Inpec aducen que el ente investigador-acusador los ha estado vinculando en procesos penales que son producto de “denuncias interpuestas por algunas Personas Privadas de la Libertad llenas de mentiras”, además “por trabajos investigativos (GAULA PONAL) mal realizados o mal llamados falsos positivos, sin el rigor investigativo, llegan a órdenes de captura, y en posibles medidas de aseguramientos en contra de los servidores del INPEC- Sincelejo, como es el caso de compañeros que han sido vinculados en años anteriores y en lo que va corrido de este año 2025”.

La organización sindical del Sistema Penitenciario adscrita al INPEC denuncia la situación al conocer la libertad inmediata que la tarde del miércoles 3 de diciembre el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Sincelejo le concedió a los cinco dragoneantes del Inpec, Alexándra Chartuni Barrios, Luz Karina Acosta Romero, Jany Prasca Meza, Juan Pablo Salazar Solano y Juan Carlos Benítez Bohórquez, que habían sido capturados el pasado 19 de noviembre.

Alegan los sindicalistas del Inpec que la situación que se les presenta con la Fiscalía en Sucre los llena de “mucha preocupación, debido a que la Fiscalía Seccional Sucre está jugando con el buen nombre y la dignidad humana de los trabajadores del INPEC- Sincelejo, que se han visto afectados por su mal actuar, circunstancia que no se puede seguir tolerando, máxime si viene del ente investigativo del Estado, y que cuenta con todas las herramientas y garantías necesarias para las investigaciones de los casos".

Y continúan: “Ninguno de nosotros nos oponemos a investigaciones, ni mucho menos a los procedimientos (allanamientos) realizados por el CTI, Gaula Policía, al interior de la cárcel - Sincelejo, solo pedimos que su actuar se haga bajo los parámetros de la Ley, no con artimañas, falacias o mentiras, para buscar cómo implicar en un proceso penal a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en procesos penales y llegar a una orden de captura armando show mediático sin fundamento, que a la postre se convierten en procesos que duran años sin tener resultados, ya que no llegan a condenas, dañando el buen nombre de los que trabajamos en esta cárcel”.

El aludid sindicato solicita además, de manera urgente, a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Sucre y a la misma Fiscalía General de la Nación seccional Sucre, que conozcan el Sistema Carcelario y Penitenciario”.