El Juez Segundo Penal Municipal de Sincelejo con funciones de control de garantías le concedió la noche del miércoles 1° de octubre la libertad a la docente Juana Yaneth Perea Amud, implicada en la desaparición y muerte de quien fuera su pareja sentimental, el también maestro, rector, locutor y gestor cultural Armando Rivero Manjarrez.

Lea también: Ni un año tras las rejas: juez ordena libertad por vencimiento de términos para presunto feminicida

El togado tuvo en cuenta las pruebas que le presentó la defensa de la docente, que es el abogado Laurentino Calambás, en el sentido de que los tiempos en el proceso penal se prolongaron porque el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo no descubrió a tiempo la totalidad de las pruebas que incriminan a Juana Perea, al punto que a la fecha la audiencia preparatoria del juicio oral no se ha terminado.

“Para solicitar la libertad de la señora Juana me basé en que se habían cumplido los términos en atención al artículo 317 numeral 5; especialmente que el fiscal no había hecho el descubrimiento total de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, como consecuencia de ello se había violado el debido proceso y el derecho a la defensa”, le dijo el abogado Calambás a EL HERALDO en una entrevista.

Lea también: Asesinan al estilista de Ángela Aguilar frente a su peluquería: había realizado millonaria transacción antes del crimen

La decisión inicial del juez fue negarle la libertad, pero tras un recurso de reposición y en subsidio de apelación que el administrador judicial resolvió de inmediato, decidió concederle la libertad a la docente Juana Perea, quien esta tarde de jueves 2 de octubre abandonará la cárcel La Vega, lugar en el que se encuentra desde el 25 de octubre de 2014 cuando tanto a ella como a su hijo Yofran Orozco Perea un juez les impuso la medida de aseguramiento intramural que la Fiscalía les solicitó.

La decisión de libertad fue apelada por el fiscal Albeiro Rojas Martínez y por el abogado representante de víctimas, Frank Mejía.

Lea también: Padres de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, iban a ser secuestrados al parecer por el Clan del Golfo

La audiencia inició a las 3:30 de la tarde del miércoles y finalizó a las 9:40 de la noche.