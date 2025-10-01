La IV Feria del Libro de Sucre que realiza la gobernación con el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de Sucre empezó en la mañana de este miércoles 1° de octubre con una nutrida agenda que contiene talleres, presentaciones de libros, charlas y conversatorios, entre otros.

Este evento tiene como invitado especial a Édgar Álvarez, creador del reconocido proyecto “Se lo explico con plastilina”, y quien presentará tres talleres y charlas dirigidos a diferentes públicos en Sincelejo. Con su estilo creativo, cercano y pedagógico, Álvarez ha cautivado a miles de seguidores en redes sociales y ahora busca inspirar a los sucreños desde la literatura, el arte y la memoria.

Esta tarde, a partir de las 5:00, llega a La Placita de las Palabras, su primer evento. Se trata de la charla “Se lo explico con plastilina para que lo entienda”. Es una invitación a descubrir cómo el arte y el humor pueden explicar temas complejos de forma sencilla.

Mañana jueves 2 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana en el Auditorio Biblioteca Departamental será la charla que se denomina “Animación con plastilina: de los plastichistes al Darién”, donde compartirá su experiencia en la animación con enfoque social.

Y Édgar Álvarez cierra su presentación en la Feria del Libro de Sucre el viernes 3 de octubre con el taller “Construyendo Nuestro Departamento de Sucre”, pensado para jóvenes y adolescentes que sueñan con transformar su territorio a través de la creatividad y la participación. La cita es desde las 10:00 de la mañana en la Sala General de la Biblioteca Departamental.

Con estas actividades, la Feria del Libro de Sucre se consolida como un espacio que no solo fomenta la lectura, sino que también conecta la literatura con las nuevas narrativas digitales y la creación artística.