La Alcaldía de Soledad confirmó en la mañana de este miércoles 1 de octubre que fue encontrado sin vida Albeds Jesús Revilla Maza, el menor de 15 años que fue reportado como desaparecido el pasado martes tras ser arrastrado por arroyo El Platanal, que se desbordó por cuenta de las fuertes lluvias del día anterior.

“Hoy la justicia nuevamente nos ha fallado”: familia de Nalfi Blanco rechaza decisión que dejó en libertad al feminicida de la mujer

De acuerdo con información de las autoridades en Soledad, el adolescente fue encontrado en el sector 7 de Agosto.

Según detalló la Alcaldía, “el adolescente habría caído a las turbulentas aguas del citado arroyo, en momentos en que jugaba con otros menores, quienes asustados por el hecho, entraron en schok y solo hasta anoche (martes) informaron plenamente a sus familiares sobre lo acontecido”.

Emergencias por fuertes lluvias

Las fuertes precipitaciones que se registraron en Barranquilla y los municipios del Atlántico durante la noche de este lunes causaron emergencias en distintos sectores.

Soledad sería el municipio con mayores daños al reportar, de forma oficial, más de 380 viviendas afectadas por inundaciones en 11 barrios, tales como 12 de Octubre, La María, 7 de Agosto, Pumarejo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, El Tiburón, Cachimbero, La Bonga, Villa Soledad y Villa Valentina.

De acuerdo con la administración municipal, las lluvias fueron fuertes, acompañadas por una tormenta eléctrica. Esto ocasionó el desbordamiento de arroyos a causa de incrementos inusuales en las corrientes, lo que, a su vez, generó inundaciones en múltiples zonas.

En el barrio ‘El Chuchal’, la comunidad reportó que decenas de familias resultaron afectadas. El caso más crítico fue el de Karyn Isabel Magris Escorcia y su familia. La madre de dos pequeños estaba a punto de dormir cuando empezó a llover y el arroyo ubicado detrás de su hogar inundó la casa.