Nalfi Esther Blanco Olmos fue hallada muerta el 30 de noviembre de 2024, en una vivienda del barrio San Carlos, en Sabanalarga.

Sobre el caso, hay que mencionar que familiares de la mujer fueron quienes alertaron a vecinos hacia las 7:00 de la mañana, tras encontrar el cuerpo de Nalfi Esther con un surco de presión en el cuello, aparentemente, producto de una asfixia mecánica.

Tras el aviso de los allegados de la mujer, algunas personas les manifestaron a estos que se habían escuchado gritos de ella y su expareja dentro de la casa durante la madrugada del mismo 30 de noviembre, a eso de las 4:00 a. m., pero luego todo quedó en calma.

La Policía del Atlántico confirmó el 1 de diciembre la entrega voluntaria de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, de 34 años, la pareja sentimental de la mujer.

“Esta persona sería el presunto autor material de los hechos acaecidos el día de ayer en la carrera 14 con calle 31 barrio San Carlos del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Según la investigación, los hechos sucedieron momentos en que la víctima de nombre Nalfi Esther Blanco Olmos, de 34 años, se encontraba discutiendo con su pareja sentimental al interior de la vivienda donde convivían, y en una escena de celos, se presentan agresiones físicas. Lamentablemente, el hoy indiciado, empuja a la víctima, quien cae al piso y posteriormente le causa asfixia mecánica, luego se da a la huida con rumbo desconocido en su moto personal”, reseñó la Policía en su momento.

Pese a ser capturado, y luego de casi 10 meses, finalmente Piña Rodríguez fue dejado en libertad este martes 30 de septiembre por vencimiento de términos, así lo indicó un juez de control de garantías mediante una audiencia virtual.

La decisión del juez fue rechazada contundentemente por la familia de Nalfi Blanco, que piden justicia para la mujer y catalogó como “indignante” que el feminicida haya quedado en libertad.

“La familia de Nalfi Esther Blanco Olmos, víctima de feminicidio ocurrido en noviembre de 2024 en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, expresa su profunda indignación y dolor frente a la decisión judicial que otorgó la libertad inmediata a Jorge Leonardo Piña Rodríguez, acusado de ser el responsable de su muerte”, se lee en el comunicado.

Asimismo, enfatizó que “esta decisión constituye un revés para la justicia y un mensaje doloroso para todas las mujeres víctimas de violencia en el país, ya que se ignoran las circunstancias de un caso que evidencia claros signos de feminicidio, como lo señaló el informe preliminar de las autoridades, que estableció que la víctima fue asesinada por asfixia mecánica”, agrega el documento.

Los familiares indicaron también, a través del comunicado que: “Rechazamos de manera categórica que la falta de celeridad procesal y la ausencia de intervención de las entidades de control deriven en la libertad de un presunto feminicida, dejando a la familia y a la comunidad sin garantías de justicia”.

Por su parte, la hermana de la víctima, Nataly Blanco Olmos, difundió un video en redes sociales exigiendo justicia para Nalfi y las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Rechazó que Jorge Piña haya quedado en libertad, y denunció “dudosos argumentos” y “dilataciones” en el caso.

“Hago este llamado, pues hoy la justicia nuevamente nos ha fallado, a mi familia y a todas las mujeres, hoy la justicia le dio libertad al asesino de mi hermana. (...) Es una patraña más que utilizan los defensores para sacar a los asesinos y buscar la impunidad de estos criminales”, añadió la mujer.