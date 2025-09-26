Desde el municipio de Ovejas, corazón de los Montes de María en el departamento de Sucre, la ministra de agricultura Martha Carvajalino, y la subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, Lina Salcedo, entregaron 210 títulos de propiedad de predios de los departamentos de Sucre y Córdoba.

Esta, que se considera la entrega más grande de títulos de propiedad a entidades de derecho público en la historia del país, abarca predios en los que funcionan escuelas rurales, centros de salud, espacios deportivos, salones comunales y sedes de Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras infraestructuras de municipios de Sucre y Córdoba (Canalete, Montería, Planeta Rica, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, Caimito, Morroa, Ovejas, Sucre y Tolú).

La ANT informó que la jornada de formalización de tierras hace parte de los planes de retorno, reubicación y reparación para las víctimas del desplazamiento forzado, en una de las zonas donde los grupos paramilitares cometieron algunas de las peores atrocidades, como las masacres de Pichilín (1996), Macayepo (2000) y Chengue (2001). En total, más de 255.000 víctimas han sido reconocidas oficialmente.

La ministra Carvajalino sostuvo que “no podemos olvidar lo que pasó, porque eso que ocurrió debe ser la plataforma de la esperanza y de la vida. Juntos tenemos que cerrar las heridas y construir una apuesta por la esperanza y la paz. No vamos a desfallecer, y este año de gobierno que le queda al presidente Petro se concentrará en hacer de la memoria y la paz la fuerza de la esperanza”.

Por su parte Lina Salcedo, subdirectora de la ANT, destacó que “durante más de cinco meses trabajamos unidos para que esto hoy sea una realidad, avanzando hacia la dignidad en estos territorios. Llevar seguridad jurídica a los territorios permite a las comunidades retornar y reparar todas las secuelas dejadas por la guerra. Felicitamos a las comunidades”.

Esta medida tiene como propósito impulsar el desarrollo regional y fortalecer el bienestar de las comunidades rurales que han sufrido la violencia y los flagelos del conflicto armado.

Las entidades de derecho público recibieron los siguientes títulos de propiedad de sus predios: