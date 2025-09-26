La Policía Nacional informó este viernes 26 de septiembre que logró capturar a 11 personas que presuntamente harían parte de la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas del Clan del Golfo. El operativo se realizó en el municipio de Soledad.

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de Carioto, señalado de ser el cabecilla principal de la subestructura en mención. Es acusado de delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir.

“Alias Corioto contaba con una trayectoria criminal de más de 15 años en el Clan del Golfo y tenía bajo su mando a más de 270 hombres para el control de rentas criminales y confrontaciones armadas en el Atlántico”, se lee en el comunicado de la Policía.

También se detalla que fue el principal determinador del “plan pistola” en el que resultó asesinado el subintendente Ronald Montañez el 28 de abril de este año en Palermo (Magdalena).

Además, alias Carioto está señalado de ser hombre de confianza de alias Jefersson, sucesor de alias Chirimoya, encargado de las rutas de narcotráfico en el puerto de Barranquilla.

Policía Nacional Alias Corioto, miembro del Clan del Golfo capturado en Soledad.

Uno de los capturados en Soledad es agente del CTI y escolta de fiscal del caso de Nicolás Petro

En el informe se lee que otro de los capturados en el operativo, que lo antecedió una investigación de más de seis meses, está alias César, quien era el segundo cabecilla de la estructura criminal.

Policía Nacion Alias El del CTI, capturado en Soledad.

Pero además, también se capturó a alias Chiquito Cuello, o alias ‘El del CTI’, quien está señalado por las autoridades como el tercer cabecilla de la banda. Este último es un funcionario activo pues es un agente del CTI de la Fiscalía.

Este hombre, además, también era parte del grupo de escoltas del esquema de seguridad de la fiscal encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Jorge Luis Santiago Charris es el nombre del agente.

“Eran dinamizadores de homicidios, tráfico de estupefacientes y outsourcing delictivo con el GDO Los Pepes. Así mismo, están relacionados judicialmente con 17 homicidios ocurridos en 2024 y 2025”, también se lee en el informe enviado por la Policía Nacional.

En la operación de captura, informó la Policía, se logró incautar 1 arma de fuego, 31 cartuchos, 20 celulares, 1 computador y 1 libreta.

Capturado del Clan del Golfo se desmovilizó en 2005 del Bloque Central Bolívar

Otra información relevante en cuanto al operativo es que uno de los capturados acumula más de 26 años delinquiendo.

Se trata de alias César, quien responde al nombre de Jorge Isaac Montes Naar, pero también es conocido con el alias de Cartagena.

A este hombre se le señala haberse desmovilizado en 2005 del Bloque Central Bolívar. Tiene registros judiciales por delitos como porte ilegal de armas de uso privativo y concierto para delinquir agravado.

Además, fue condenado en Antioquia a 84 meses de prisión entre 2020 y 2024, año en que logró salir el libertad de manera condicional.