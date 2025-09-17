Sesenta jóvenes con edades entre los 18 y 28 años son los primeros beneficiados de las ofertas laborales de la ‘Generación Y’ que impulsa la alcaldía de Sincelejo.

A ellos, hombres y mujeres, el alcalde Yahir Acuña Cardales, les dio la bienvenida en su primer empleo como bachilleres, tecnólogos, técnicos y profesionales con postgrado y hasta maestría.

“Bienvenidos a este, su primer empleo”, les dijo el mandatario que ya el sábado se había encontrado con cerca de 4 mil jóvenes en el Estadio 20 de Enero durante el lanzamiento del programa.

“Desde hoy comienzan su primer empleo, jóvenes bachilleres, profesionales y con carreras tecnológicas, quienes serán vinculados laboralmente con sus prestaciones sociales, para que sigan la ruta hacia sus proyectos de vida. ‘Generación Y’ está dando sus primeros frutos”, anotó el mandatario de los sincelejanos.

Yeimis Paola Ruíz, licenciada en Lingüística y Literatura, y magíster en Ciencias de la Educación, fue la primera vinculada laboralmente de la ‘Generación Y’ a la alcaldía de Sincelejo para que coordine este programa. Es asesora de despacho con un salario de 6 millones de pesos.

En los próximos días la alcaldía realizará la segunda selección para vincular laboralmente a otros jóvenes de la ‘Generación Y’ en programas sociales.