Camilo Andrés Sánchez Cruz, de 22 años, fue asesinado a bala en la noche de este lunes 15 de septiembre, cuando se encontraba en plena vía pública del barrio Ciudadela 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Según el reporte entregado por la Policía, el hecho de sangre fue perpetrado a eso de las 8:45 de la noche, cuando el joven se encontraba en la calle 44 con carrera 12 Sur, al parecer, consumiendo y expendiendo estupefacientes.

De acuerdo con testigos, en ese momento, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca FZ negra se acercaron hasta donde estaba la víctima. Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le propinó cuatro mortales disparos al joven.

Tras perpetrar el atentado, el agresor, quien vestía prendas de color negro, corrió rápidamente hasta donde estaba su cómplice y subió nuevamente al vehículo para huir.

Luego del sonido de las balas, los vecinos del sector se percataron del crimen e intentaron auxiliar a Sánchez, por lo que lo trasladaron hasta el Paso 20 de Julio. Sin embargo, minutos después médicos de turno informaron que el joven había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Según el informe médico, el hombre de 22 años recibió dos impactos en el tórax posterior, uno en el hombro izquierdo y otro en el dorso lumbar baja.

Su nombre aparecía en un panfleto

Recientemente, se conoció en redes sociales que Camilo Andrés Sánchez Cruz había sido mencionado en un panfleto, en el que se informa de una supuesta ‘limpieza social’ en el que amenazan con asesinar a vendedores de drogas y extorsionistas.

“Debido a los atropellos que se vienen presentando en los siguientes barrios: Galán, Las Gaviotas, Bella Arena, Los Laureles, urbanización el parque…No queremos ver más vendedores de vicio ni extorsionistas todo aquel que se encuentre vendiendo vicio o extorsionando será dado de baja”, se lee en el comunicado.

Entre las hipótesis entregadas por las autoridades, el homicidio obedecería a una disputa por el control territorial del expendio de estupefacientes.