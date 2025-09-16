El presidente Gustavo Petro volvió a desatar grandes controversias por sus declaraciones; esta vez en medio del reciente consejo de ministros, realizado el pasado lunes, lanzó una polémica frase sobre las mujeres, la cual fue criticada.

La frase se habría dado en el contexto de la suspensión provisional del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien no asistió al encuentro de ministros debido a la decisión provisional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de frenar su nombramiento, argumentando una violación a la Ley de Cuotas.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlos, pues será una gran mujer. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, dijo el presidente Gustavo Petro, en tono enfático.

La frase se hizo viral en redes sociales y fue criticada fuertemente por diferentes sectores políticos y sociales, así como también por personalidades reconocidas en la televisión colombiana.

“Petro que asquerosa la forma de referirse a las mujeres. ¿Un presidente de Colombia debe hablar así?“, se cuestionó la precandidata Vicky Dávila, a través de su cuenta de X.

La reconocida cantante Marbelle criticó la expresión de Petro y la calificó como algo asqueroso. “Qué porquería de tipejo”, enfatizó.

De igual manera, cabe recordar que días atrás, en el departamento del Cauca, durante el evento del Pacto Territorial en esa región, Petro finalizó su discurso sobre la sustitución de cultivos ilícitos, para ello se dirigió a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, abrazándola y expresando: “Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

Seguidamente dijo: “Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, ante esto, la funcionaria con risa nerviosa contestó: “Más bien me feliciten, porque encontrar el amor no es fácil”.

De inmediato, el tenso momento se hizo viral y fue de igual manera criticado, ya que varios sectores calificaron al presidente de “misógino”. Por su parte, Petro rechazó que lo tildaran así y aseguró también en el último consejo de ministros que: “Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”.