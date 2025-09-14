Cristiano Ronaldo recibió este miércoles el premio ‘El mejor de siempre’ en una gala organizada por la Liga de Portugal, que a su vez destacó el legado de una “figura ineludible del deporte e ídolo de millones”.

Cristiano, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, fue uno de los galardonados en los ‘Liga Portugal Awards’, que se celebraron en la ciudad de Oporto, y en un mensaje en video expresó que el premio “es un gran orgullo”.

“Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”, dijo el delantero portugués de 40 años.

Por su parte, la Liga de Portugal, en un comunicado, destacó que Cristiano “marcó una época y dejará una huella indeleble en el fútbol mundial”.

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas. Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre’”, escribió.

Cristiano Ronaldo recibe camiseta de la selección Colombia

Recientemente, el astro portugués fue sorprendido por un detalle con tinte colombiano. Durante una grabación, Sebastián Peña, reconocido en el fútbol freestyle, logró compartir con ‘el Bicho’ y no perdió la oportunidad para demostrarle su admiración y mostrarle algunas de sus habilidades con el balón.

Además, Peña le entregó al exfutbolista del Real Madrid, una camiseta de la selección Colombia.

Cristiano recibió el detalle con una evidente sonrisa, agradeció el gesto y le estrechó la mano al freestyler. El momento quedó registrado en video y desató otra de comentarios en redes sociales.

“Que se siente tener al mejor jugador del mundo delante de ti”; “Ganaste, te aplaudió el mejor jugador del mundo”; “Eres un ejemplo de motivación”; “Muchos niños no lo saben, pero CR7 inspiró a miles de personas a hacer freestyle por las cosas que hacía en Manchester United”; “El sueño de todos y tú ya lo cumpliste”; “A qué olía w? A gloria? A cielo? A qué olía el comandante?”; “Un Siuuuuuuu por este junte histórico en el deporte: CR7 y Machine. Durísimos.”, fueron algunos de los comentarios.