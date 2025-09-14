La Vuelta Ciclista a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid.

Manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía en protesta por la participación en la competición deportiva del equipo ciclista Israel - Premier Tech

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha proclamado vencedor de la 80 edición de la Vuelta a España que ha finalizado de forma abrupta, a 56 km de la meta de la última etapa, debido a los disturbios provocados por las manifestaciones propalestinas.

Vingegaard, en medio de un ambiente atípico, se ha convertido en el primer danés en ganar la Vuelta, y se trata de su tercera grande después de imponerse en el Tour de Francia en las ediciones de 2022 y 2023.

En el podio final, segundo es el portugués Joao Almeida y tercero el británico Tom Pidcock.