Sorpresa causó las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la precandidata presidencial Vicky Dávila durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en Caracas.

Lea también: Juez ordenó que tío debe pagar la cuota de alimentos de dos niños, tras incumplimiento del padre

El presidente chavista alagó durante su extensa intervención de poco más de dos horas el periodismo colombiano destacando a los comunicadores de varios medios del país haciendo especial énfasis en la revista Semana.

Pero lo que más llamó la atención fue que, mientras mencionaba este último medio, del que Vicky Dávila fue su directora por varios años aseguró que la periodista era su candidata a la Presidencia de Colombia.

“Vicky saludo. Vicky es mi candidata allá, me la juego por Vicky”, expresó el dirigente chavista entre risas.

Lea también: Masacre de siete personas en un billar quedó registrada en TikTok: atacantes llegaron con fusiles

Pueden decir lo que quieran pero este man es muy chistoso 😂 dizque "mi candidata es Vicky" pic.twitter.com/IIiZ0hxKJk — Madame Simone 🇵🇸🪬☭ (@MadameSiimone) September 15, 2025

Aunque todo parece tratarse de sarcasmo pues es evidente la brecha en la ideología política de Maduro y Dávila, mientras el primero apela al comunismo para dirigir a su país, la segunda es tildada por algunos de sus adversarios como representante de la ultraderecha colombiana.

La precandidata, además, ha cuestionado el régimen de Maduro en diferentes ocasiones llamándolo “dictador”.

El más reciente cuestionamiento vino por la polémica zona binacional planteada por Gustavo Petro y su homólogo venezolano en la frontera entre ambos países.

Josefina Villarreal, Miguel Gutiérrez/EFE

Lea también: “No fue un accidente, él la tiró”: familia de Johanna Baca denuncia tentativa de feminicidio

“Acabaré la zona binacional con Venezuela el 7 de agosto del 26. Está listo el decreto. No coman cuento, Petro sabe que Maduro es un dictador que se robó las elecciones y sabe que es un narco, jefe del ELN en el Catatumbo y el dueño del negocio de la cocaína en esa zona”, criticó Dávila en un mensaje en su cuenta de X.

La precandidata del Movimiento Valientes manifestó que con la llamada zona binacional el mandatario colombiano “le está entregando parte de la soberanía” al régimen chavista “y eso es un peligro”.