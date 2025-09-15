Momentos de pánico y terror se vivieron en un billar cuando hombres ingresaron al establecimiento con armas tipo fusil y dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

Siete muertos y cuatro heridos en ataque armado a un billar

El resultado de este ataque fue de siete muertos y cuatro heridos, dos de ellos con graves lesiones.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes 12 de septiembre en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en el barrio Belén, del municipio de Santo Domingo, y según las investigaciones preliminares, un grupo de sujetos armados llegó en un vehículo y disparó contra las personas que se encontraban en el interior de un billar.

De acuerdo a la Policía, uno de los fallecidos tiene antecedentes por tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que dos heridos registran antecedentes por asesinato y hurto.

La Policía señaló que las unidades especializadas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Masacre quedó registrada en video

En videos que circulan en redes sociales se ve el momento en el que hombres con armas tipo fusil, y ataviadas con chalecos y gorras, disparan en repetidas ocasiones a los presentes que se encontraban jugando.

En un live de TikTok quedaron registrados los momentos previos al ataque y cuando llegaron los hombres armados. Uno de ellos cambió el cargador de balas y continuó disparando hasta debajo de las mesas de billar. Mientras tanto, las personas que se encontraban allí buscaban cómo salvar su vida, escondiéndose en el mismo establecimiento.

Mientras hacían un live de Tiktok en un Billar, delincuentes fuertemente armados ingresaron y balearon hasta con fusiles a todas las personas que se encontraban en ese momento jugando, dejando más de 7 personas ssv. pic.twitter.com/EeYGwxEEGK — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 13, 2025

En otras grabaciones se ve que los cuerpos, entre ellos el de una mujer, quedaron en las sillas de los establecimientos, en el piso y otros sitios del billar.

Por su parte, Beatriz Benavídez, comandante policial de la Subzona 23, señaló que “todos fallecieron por los impactos de balas, situación que conmociona a la Policía y a la comunidad santodomingueña por el accionar de grupos criminales”.

Hipótesis del atentado

De momento las autoridades no han confirmado quiénes están detrás de esta masacre, aunque se habla de una disputa o control de territorio de grupos delincuenciales.

Entretanto, la camioneta utilizada por los atacantes fue reportada como robada el 3 de septiembre. Esta fue encontrada incinerada por las autoridades en una vía cercana.

Violencia sin precedentes

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el ‘conflicto armado interno’ contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

La masacre en Santo Domingo se suma a otros hechos graves ocurridos en el país este año, como el asesinato en abril pasado de doce personas en un ataque armado en una gallera en El Carmen, y de cinco más tres días después en una urbanización de Manta.

El 16 de julio, fueron encontrados cinco cadáveres maniatados, enterrados y en avanzado estado de descomposición en el municipio de Puerto López, también en Manabí, y el 24 de agosto asesinaron a cinco personas en un vehículo en Portoviejo, capital de la provincia.

Con 4.621 homicidios entre enero y junio pasados en todo el país, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.