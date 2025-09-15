Una tragedia enluta hoy a una familia en Barranquilla. De acuerdo con reportes de las autoridades, un hombre fue asesinado, aparentemente por su hermano, en una fiesta en Villa San Carlos, sur de la ciudad.

Según información de las autoridades, la víctima, identificada como Rolando Vizcaíno Mendoza, se encontraba departiendo con varios familiares, cuando uno de ellos, quien sería su hermano y es conocido como “Fernandito” desenfundó un arma de fuego y disparó contra Vizcaíno.

La víctima, de 27 años de edad, resultó herido de dos tiros, uno en la cabeza y otro en el hombro izquierdo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda en Villa San Carlos sobre las 2 de la madrugada de ayer domingo 14 de septiembre mientras la víctima y familiares se encontraban ingiriendo licor y en medio de la fiesta se registró una discusión verbal, que luego escaló en agresiones y terminó en la tragedia que hoy enluta a su esposa e hija.

Vecinos del sector auxiliaron a Rolando Vizcaíno hasta la Clínica San Ignacio, donde fue intervenido de manera inmediata. Sin embargo, por la gravedad de las heridas falleció.

Por el momento se desconoce el paradero de su hermano, el presunto agresor.

Familiares se han pronunciado en redes sociales lamentando la trágica partida de Vizcaíno, quien se dedicaba a la albañilería.