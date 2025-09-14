Poco a poco se van conociendo más detalles del caso de Johanna Baca Echeverría, la mujer de 38 años que permanece en cuidados intensivos tras caer desde un cuarto piso en un conjunto residencial de Soledad durante la madrugada del pasado miércoles 10 de septiembre.

En su momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó por medio de un reporte que el hecho ocurrió en el marco de un caso de violencia intrafamiliar y que la caída de la mujer, presuntamente, había sido producto de un accidente.

Sin embargo, los allegados de la mujer aseguraron a EL HERALDO que ella no intentó suicidarse, tal y como están tratando de sugerir, sino que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja sentimental, identificado por las autoridades como Edison García Serrano.

Edison García Serrano, señalado de haber lanzado a Johanna Baca Echeverría desde el cuarto piso de una de las torres del conjunto Puerto Armónica.

El estado de salud de Johanna, según los médicos, permanece bajo pronóstico reservado. La noche del viernes 12 de septiembre fue sometida a una cirugía y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional, con ingreso restringido únicamente a su madre por motivos de seguridad.

“Cuando llegó la mamá, hicieron el cambio de autorización, porque hasta ese momento una de las tías de ella era la única que podía entrar. Ahora nadie más tiene acceso. La situación es muy delicada”, relató el allegado.

Johanna Baca Echeverría, de 38 años de edad, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional

Recientemente, un informe suministrado por sus allegados revela que Baca Echeverría ha sido sometida exitosamente a otras cuatro cirugías en ambos brazos debido a las graves fracturas que sufrió. Si bien todo ha salido acorde a lo planeado, todavía estaría pendiente una intervención quirúrgica adicional en la cadera, lesionada tras caer del cuarto piso de una de las torres del conjunto.

La familia confirma que Johanna alcanzó a señalar al responsable de su tragedia antes de que fuera totalmente aislada en el quirófano. “Ella no se tiró. Él (Edison García Serrano) fue quien la tiró, eso fue lo que me dijo Johanna”, sostuvo.

La familia teme que el agresor, de quien actualmente se desconoce su paradero, cuente con “ciertas influencias” que le permitan evadir la justicia.

Antecedentes de violencia

La denuncia que los familiares han elevado a los medios de comunicación y las autoridades no solo se limita al episodio actual.

Según la versión de la familia de la mujer, García Serrano es señalado de tener espisodios anteriores de violencia contra las mujeres.

“A la mamá de sus hijas la intentó matar con un cuchillo, por eso se separaron hace años. Otra mujer, que fue enfermera, también lo denunció porque él le pegó una paliza que le desprendió un ovario. Ella guardó las pruebas, pero el caso no avanzó…”, descubrió un familiar.

La custodia de los hijos

Esta situación no solo ha afectado a Johanna, sino también a sus dos hijos, frutos de una anterior relación. Uno de ellos estuvo presente el día en que ocurrieron los hechos, siendo testigo de la violenta riña que lo llevaría a psicología debido a los traumas que vivió aquella madrugada.

Tras la discusión, Rodríguez cuenta que aquella madrugada el hijo menor se quedó solo en la portería del conjunto Puerto Armónica. La Policía intervino ante dicha novedad y notificó al ICBF, pero afortunadamente el niño quedó bajo custodia de su padre biológico y su tía, quienes se encargan actualmente de su cuidado.

DIEGOCAUCAYOCORREA

“A ella le quitaron la potestad de la custodia del hijo menor porque el niño quedó solo el día del accidente en la madrugada, él queda solo en la recepción del conjunto… Actualmente el niño está acudiendo al psicólogo por los traumas que le dejó esa noche. Gracias a Dios, Johanna no tuvo hijos con ese hombre. Él conoció a Johanna ya con sus dos hijos”, explicó el familiar.

“No fue un intento de suicidio”

En la actualidad, la madre de Johanna, junto con un abogado, preparan la denuncia formal para entregársela a la Fiscalía. La familia espera que las autoridades actúen con celeridad y que el caso no se archive.

“Ella tiene fracturas, golpes, rasguños en cara, brazos y cuello. No fue una caída. Fue un intento de asesinato. Pedimos que se diga la verdad y que se capture a ese hombre”, puntualizó el allegado.

Pese a los avances y la buena respuesta que ha tenido el cuerpo de la mujer conforme a la recuperación de la caída, la familia pide con urgencia donaciones de sangre para que la mujer pueda continuar de manera segura las intervenciones que los especialistas tienen pensado realizar a futuro.

“La familia expresa su profundo agradecimiento a todas las personas que ya se han acercado a donar y a quienes han mostrado su solidaridad en este momento difícil”, se lee en el comunicado.

Las personas que deseen realizar las donaciones de sangre deben acudir a la Clínica La Misericordia Internacional, ubicada en la Cra 74 Nro. 76-105. Se está recibiendo todo tipo de sangre excepto A-.