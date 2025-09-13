A la sede de la Contraloría General de la República, en Sincelejo, concurrieron este viernes 12 de septiembre los contralores escolares de las 35 instituciones educativas oficiales de la capital sucreña para participar de un proceso de formación que fortalezca la transparencia financiera y la ejecución efectiva de los recursos en los establecimientos educativos del municipio.

A este evento también concurrieron funcionarios del área financiera del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza del titular Diego Galván Mestra, que le hizo un llamado a los docentes y rectores para que motiven a los contralores a participar, no solo en los talleres de formación para ejercer su rol en las escuelas, sino cumpliendo lineamientos trazados en esta convocatoria.

Encuentro nacional

A la par con el proceso de formación los contralores estudiantiles recibieron orientación para la producción del video con el que se deben postular al concurso que busca elegir a un representante de Sincelejo para el III Encuentro Nacional de Contralores Estudiantiles en Bogotá con todos los gastos pagos para los seleccionados.