Un evento de paracaidismo en Mission Beach, al sur de Cairns, en Australia, terminó en un grave incidente cuando uno de los paracaidistas quedó atrapado en el ala de una aeronave Cessna Caravan durante un salto grupal.

El accidente ocurrió el pasado 20 de septiembre durante el encuentro Big Ways at the Beach, que reunió a deportistas expertos en formaciones aéreas, pero hasta ahora el video se hizo viral en redes sociales.

El video grabado durante el salto muestra el instante en que el atleta es succionado hacia el exterior del avión luego de que el paracaídas de reserva se enredara con la estructura del ala.

El salto se realizaba a 4.572 metros de altura, con un grupo de 17 paracaidistas que había despegado desde Tully.

Según el informe, el accidente se desencadenó justo cuando el primer deportista iniciaba la salida y el sistema del paracaídas de emergencia se activó accidentalmente y quedó atrapado en la aeronave.

Ese impacto del cuerpo en la parte exterior del avión hizo que la aeronave se inclinara y perdiera velocidad. Al confirmar que un paracaidista seguía colgado, el piloto redujo potencia e intentó estabilizar el vuelo.

Mientras intentaban liberar al compañero atrapado, otro paracaidista cayó fuera del avión y tuvo que cortar correas con una cuchilla para desplegar su paracaídas principal. Logró descender con heridas leves.

De acuerdo con el Departamento Australiano de Seguridad en el Transporte (ATSB) la aeronave no cumplía con los límites de peso y balanceo, aunque esto no fue la causa directa del accidente.

El piloto voló por encima del límite de altitud sin oxígeno suplementario, aumentando el riesgo de sufrir hipoxia.