El creador de contenido Yeferson Cossio publicó en su cuenta de Instagram el pasado martes, que su madre Luz Dary, tuvo un fuerte accidente de tránsito en una carretera de Antioquia.

Contó que el carro en el que viajaba junto a su pareja terminó volcado sobre la vía, un escenario que hizo temer lo peor por la fuerza del impacto, pues quedó volteado.

El siniestro ocurrió en un día especialmente delicado para el influenciador pues era el aniversario de la muerte de su padre, un recuerdo que marcó profundamente a Cossio y que convirtió la noticia en un golpe emocional aún más duro.

Instagram yefersoncossio Madre de Jeferson Cossio tuvo un grave accidente

Mientras se encontraba en Bogotá cumpliendo compromisos laborales, el creador digital comenzó a recibir mensajes de alerta y llamadas que le avisaban de la emergencia. Según narró posteriormente, el accidente habría sido causado por un microsueño que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y chocara contra una estructura metálica, generando el volcamiento total del automóvil.

Asimismo, las imágenes divulgadas en redes dejaron ver el nivel de destrucción. La primera en llegar fue Gisela Cossio, hermana menor del influenciador, quien acudió con amigos al recibir la ubicación del hecho. En ese momento, Yeferson intentaba contactar a su madre sin éxito, hasta que fueron las autoridades quienes terminaron confirmándole la situación.

Además, indicó que los exámenes realizados en un centro asistencial arrojaron un parte médico esperanzador. No se encontraron fracturas ni lesiones internas graves. Luz Dary presentó múltiples hematomas y golpes, pero nada que comprometiera su vida.

“Es increíble, pero mi mamá no tiene una sola fractura. Está llena de morados, sí, pero salió bien. Perfectamente pudo haber sido una tragedia. Hoy puedo hacer chistes, pero perfectamente pude haber estado yendo al entierro de mi mamá. La vida cambia en un segundo”, expresó Cossio en redes.

Luz Dary ya fue dada de alta y permanece en casa, estable y bajo vigilancia preventiva.