El capítulo 108 del Desafío Siglo XXI que fue emitido la noche del pasado martes 9 de diciembre, dejó a los seguidores del programa con muchas emociones.

Hubo prueba de eliminación y salieron dos concursantes que lucharon hasta el final por mantenerse en juego, pero que finalmente tuvieron que decir adiós a la experiencia.

En esta ocasión, ocho competidores se enfrentaron al Desafío a Muerte, un circuito que combinó fuerza, concentración, agilidad y resistencia. La prueba exigía precisión en cada movimiento y un desempeño sólido en cada estación del recorrido.

Por el equipo Gamma participaron Leo e Isa; Tina y Julio; Rosa y Gero. Y por el equipo Alpha estuvieron Yudisa y Lucho.

Yudisa y Lucho fueron los eliminados del Desafío Siglo XXI

Al finalizar la prueba, Yudisa y Lucho ocupaban el último puesto, lo que marcó su salida inmediata del Desafío Siglo XXI. La despedida estuvo triste especialmente cuando Yudisa, de 27 años, compartió sus sentimientos frente a las cámaras.

“Estoy entre la alegría y la tristeza, pero al final todo se resume en orgullo”, expresó. Lucho, por su parte, reflexionó sobre su paso por el programa y habló con sinceridad sobre las decisiones que había tomado dentro del juego, incluyendo la estrategia de cargar chalecos a un solo equipo, la cual terminó afectando a Alpha.

“Todo es parte del juego. Soy atleta, pero también soy humano. Me quedo con la tranquilidad de que di el 100%”, aseguró. Además, no se fueron con las manos vacías porque Yudisa se llevó $41.420.000 y Lucho $31.800.000.