Un intempestivo, pero gracioso susto se llevó la cantante española Rosalía en medio de una entrevista en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro (Brasil), luego de que apareciera en el set de grabación una cucaracha que terminó espantándola.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad

La entrevista transcurría con total normalidad hasta que la misma artista notó la presencia del insecto que caminaba muy cerca de sus pies. De inmediato soltó un grito y se levantó de la silla buscando huir del pequeño animal que no se vio en el video.

“¡Waw, un bicho!”, exclamó la española al abandonar su silla. Segundos después añadió: “¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!” mientras se alejaba de su silla. La entrevistadora lo único que pudo hacer fue reírse del impase que no esperaba.

“Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…”, se disculpó Rosalía que se encontraba en el país suramericano en la promoción de su nuevo álbum Lux un trabajo musical muy arraigado a la fe por eso la escogencia de la maravilla del mundo que servía como telón de fondo de la entrevista.

Lea también: Capturado en Coveñas el presunto responsable de decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas

Segundos después de superado el susto, la intérprete de ‘Con Altura’ pudo retomar la conversación con la periodista, mientras que el insecto siguió su camino.

ROSALÍA running out of an interview because she was scared of a cockroach. 😭

pic.twitter.com/CUy2Zhm4gG — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) December 8, 2025

Rosalía vuelve a América

Rosalía confirmó que regresará a América con su gira ‘Lux Tour 2026’, que la llevará a Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil y Puerto Rico, en lo que será su regreso a la región en más de cuatro años, desde que pasó con su ‘Motomami World Tour’ en 2022.

La gira de conciertos de la artista catalana en América comenzará el 4 de junio en Miami, donde la interprete de éxitos como ‘Despechá’ y ‘Con Altura’ tiene previsto presentarse en el Kaseya Center.

Lea también: Con música, pirotecnia y “honores” despidieron a disidente que intentó asesinar a policías en Huila

A partir de ahí, el tramo norteamericano de la gira, que incluye a ciudades de Estados Unidos y Canadá, continuará en Orlando el 8 de junio, Boston el 11 de junio, Toronto (Canadá) el 13 de junio y Nueva York el 16 de junio.

La cantante también se presentará el 20 de junio en Chicago, el 23 de junio en Houston, el 27 de junio en Las Vegas, y el 29 de junio en Los Ángeles. Finalmente, esta fase del tour cerrará sus paradas estadounidenses San Diego el 3 de julio y Oakland el 6 de julio.

El ‘Lux Tour 2026’ en Latinoamérica comenzará el 16 de julio en Bogotá, donde Rosalía ofrecerá un concierto en el Movistar Arena de la capital colombiana. Posteriormente se trasladará a Santiago de Chile, donde la artista tendrá dos presentaciones el 24 y 25 de julio en el Movistar Arena de la capital chilena.

Lea también: Cómo hacer Kibbeh con lenteja: receta saludable, fácil y económica

La gira por Suramérica también llevará a Rosalía a Buenos Aires el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena de la capital argentina y concluirá el 10 de agosto en Rio de Janeiro con un concierto en el Farmasi Arena.

En tanto, Ciudad de México recibirá a la intérprete de ‘La Perla’ el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en Jalisco Rosalía estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

Rosalía finalizará su gira mundial de 2026 en Puerto Rico con un concierto en San Juan el 3 de septiembre.

La expectación era máxima en torno a esta gira de la artista española, que comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon (Francia), porque viene precedida por la acogida de ‘Lux’, un éxito de crítica -medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año- como de público, después de haber alcanzado el número uno global en Spotify tras su estreno.