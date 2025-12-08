Con música y una asistencia masiva despidieron las disidencias de ‘Iván Mordisco’ a Manuel Marín, alias El Flaco, quien murió en medio del fuego cruzado cuando se enfrentaba a uniformados de la estación de Policía de Tesalia, en Huila, el pasado 5 de diciembre.

Lea también: Capturado en Coveñas el presunto responsable de decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas

En video quedó grabado el último adiós a quien sería uno de los explosivistas del grupo armado ilegal que también colocó un cilindro bomba a un cajero automático de la población cuando fue impactado por un uniformado de la Policía intentado repeler el ataque del que eran víctimas.

Las exequias del disidente se llevaron a cabo el pasado 7 de diciembre sobre las 02:00 de la tarde en el municipio de Páez, Cauca, de donde era oriundo el joven de 21 años. En la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu oficiaron una misa para luego desfilar por las calles de la población con su cuerpo.

El ataúd iba sobre un vehículo en el que también iban varios guerrilleros quienes iban prendiendo artefactos pirotécnicos por todo el camino seguido de decenas de personas en motocicleta y de otro tanto que veía impávido el desfile fúnebre por las principales calles de la población.

Lea también: Nuevos detalles en caso de envenenamiento por talio en Bogotá: habrían hallado rastros en familiares de menores muertas

Una vez llegó al cementerio, ‘El Flaco’ fue despedido con una calle de honor y de disparos al aire.

#EsNoticia 📌

Con tiros al aire y pólvora, las disidencias de las Farc sepultaron a alias 'El Flaco'



El guerrillero fue abatido por la Policía durante la incursión criminal a #Tesalia, #Huila, el pasado viernes 5 de diciembre en horas de la noche.



El sepelio sucedió en el… pic.twitter.com/eCHQQAV3an — TSM Noticias (@tsmnoticias) December 8, 2025

“Manuel (alias El Flaco) fue quien metió la bomba al cajero automático del Banco Agrario de Colombia y un policía lo impactó desde la Estación de Policía, que queda a unos 150 metros de distancia, desde donde dispararon con fuego nutrido. Cuando los disidentes trataron de recoger el cuerpo, los policías siguieron su defensa sin darles tiempo de pensar o reaccionar”, dijo una fuente oficial.

Los disidentes, entre esos el guerrillero muerto, ingresaron por el patio de la estación sobre las 10:00 de la noche luego de abrir un boquete sin saber que estaban siendo monitoreados por los uniformados que los emboscaron una vez entraron. Allí hirieron a al menos a dos de los sujetos.

Lea también: “Mami, yo quiero estar contigo, estoy aburrida con mi papá”: la súplica de la niña de 7 años asesinada por su padre en Soledad

Cortesía

‘El Flaco’ también quedó herido y, de acuerdo con información de las autoridades, tuvo que ser arrastrado por otros disidentes que no se esperaban la rápida reacción de los policías.

“El propósito (del ataque disidente) era cobrar la vida, herir a los policías que se encontraban en la estación de Policía”, aseguró el secretario de Gobierno de la Gobernación del Huila, Juan Carlos Casallas.