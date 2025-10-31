El fichaje de un equipo de futbol profesional no podía ser más emocionante y enternecedora para un niño de 8 años al que el Atlético Nacional le ‘echó el ojo’ y que celebró hasta las lágrimas.

Así quedó registrado en un video que fue ampliamente compartido en redes sociales donde se aprecia a Jhonny Blanquicet, perteneciente al equipo de fútbol Deportivo Quique, llamando a su abuela por celular para darle la buena nueva.

“Mami Rosa, me escogió Atlético Nacional, me voy para Medellín”, se le escucha decir al infante luego de divagar por unos cuantos segundos intentando no romper en llanto al dar la noticia.

Pero lo esfuerzos por no emocionarse de más fueron en vano, una vez la abuela se emocionó al punto de compartirlo, como se le escucha decir, a una mujer que tiene cerca, el niño se desmorona.

Blanquicet, de apenas 8 años, es oriundo del municipio de Ciénaga, Magdalena, mismo donde se ubica su pequeño club que viajó hasta Cartagena invitado por el Hakuna FC a un breve campeonato que contó con la participación del scouter de Atlético Nacional, Alejandro Bernal, para que apreciara el talento futbolístico de los más pequeños.

Pero lo más emocionante de aquella jornada del viernes 24 de octubre no fueron los ganadores de la competencia relámpago, sino la escena que protagonizó Jhonny al dar la noticia de que uno de los más grandes del Fútbol Profesional Colombiano lo había fichado.

La destacada actuación del pequeño en la campaña terminó por cautivar al excapitán del club ‘Verdolaga’ que lo invitó a Medellín para ser parte del plantel.

“Gloria a Dios, Dios te bendiga, ‘mijito’”, fueron las palabras de su abuela en la llamada que lo llenaron de emoción.

Por su parte, Bernal también se mostró agradecido por la acogida en Cartagena donde tuvo la oportunidad de mirar de cerca a mil niños en cuatro días de veeduría a dos equipos: Hakuna FC y Escuela de Fútbol Solo Cracks. “Vienen haciendo un proceso muy lindo con un objetivo claro, creo que lo están haciendo muy bien. Tienen jugadores demasiado interesante, obviamente vamos a tener en cuenta para llevarlos a Medellín”.

Sobre el video del niño, el exfutbolista lo compartió en su cuenta de Instagram y agregó en un breve mensaje: “Dar oportunidades y cambiar vidas”.

“Felicitaciones al grupo de trabajo de nuestro club por tan maravilloso momento, felicitaciones a los padres que creyeron en esta convocatoria, felicitaciones a los que obraron bien y en su corazón dispusieron los sueños de sus niños. Dios sabe y conoce el corazón de cada uno y tendrá momento exacto para ustedes. De toda cosa mala, guarda tu corazón. Gracias a Atlético Nacional por la oportunidad, gracias a nuestro aliado Team Hakuna Fc por la invitación, gracias a nuestro Scouting y representante, Alexander Arrieta”, afirmó el Club Deportivo Quique.

El video, compartido en la cuenta de TikTok de Hakuna FC, rápidamente se hizo viral en es plataforma digital donde ya acumula más de 24 mil visualizaciones y cientos de comentarios de internautas conmovidos con la historia del pequeño Jhonny.

“¿Qué hago llorando de la alegría por un niño que no conozco?”, “¡Y serás el orgullo de mamá Rosa y de todo un país! ¡Dios tiene grandes bendiciones para ti, Amén!”, “Es un gran niño con un súper talento. La zurda de oro de Club Deportivo Quique. Te deseo lo mejor Jhony. Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios.