El matrimonio es un acto aunque simbólico cargado de un mensaje profundamente poderoso, es la unión de una pareja que planea ser uno solo y pasar el resto de sus vidas juntos. Es sin duda alguna una decisión trascendental en la vida de quienes creen en este rito.

Para la Iglesia católica las nupcias significan “un consorcio de toda la vida” tan sagrado que hace parte de uno de los siete sacramentos, es decir, es un “signo sensible” (palabras y acciones), “accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia”, explica el sitio web del Opus Dei.

Para el islam, es algo parecido y es considera como uno de los varios signos de esta religión que tiene por objetivo “habitar en paz y tranquilidad” por lo que “se ha puesto amor y misericordia entre vuestros (corazones)”, reza el Corán.

Y aunque se escucha muy romántico lo cierto es algunas parejas llegan hasta el altar sin tener claro ese “consorcio” del que habla la Biblia. Eso se evidencia luego en una precipitada separación o, en el peor de los casos, en un divorcio.

Pero están los que se arrepienten antes de dar el sí, frente al cura. Eso fue lo que se vivió en una boda que tuvo lugar en 2023 en Guatemala, pero que por estos días se volvió a ser viral.

La novia con su tradicional vestido blanco y su ramo en mano, frente a la persona que oficiaba la ceremonia respondió a la pregunta de si aceptaba al quien sería su esposo. Ante esto todos los asistentes quedaron atónitos y sin entender qué ocurría.

“Tómense un tiempo para hablar”, recomendó quien oficiaba la boda, pero la mujer no tuvo que pensarlo y decidió tomar el micrófono y dar sus explicaciones al respecto.

“Desde la fecha en que nos íbamos a casar han surgido muchos problemas. No quiero condenar a mi familia a vivir atormentada por el riesgo de que me pueda pasar algo por estar a tu lado, y mucho menos a mis hijos”, dijo la mujer en el video.

El novio, por su parte, aunque serio siempre se mantuvo sereno aceptó lo dicho por su prometida.

“Yo lo siento mucho porque ella estaba decidida. Ahorita estábamos hablando”, dijo una de las asistentes que también se pronunció luego de que la mujer se marchó del recinto donde se adelantaba la ceremonia.

Aunque todo parece indicar que esto hacía parte de un sketch de un canal guatemalteco. Incluso fue trasmitido por redes sociales. El video completo dura unos 25 minutos y registra cada ángulo, la ceremonia y las declaraciones de la mujer luego de haberse marchado lo que hace pensar a los internautas que se trató de algo planeado.