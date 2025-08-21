Desde hace 10 días Puerto Rico no sale de la conmoción luego de que se conociera el brutal asesinato de una adolescente de 17 años, a manos de un grupo de jóvenes y la madre de una de estas, según apunta la información preliminar de las autoridades puertorriqueñas.

El crimen se presentó el pasado 11 de agosto en la localidad de Aibonito durante una fiesta de fin de semana a la que Gabriela Nicole Pratts -la víctima- junto a su madre que tuvo que presencia el homicidio.

De acuerdo al relato de testigos y de las investigaciones, el ataque fue premeditado y para ejecutarlo fue necesario la intervención de seis chicas, cuatro de la cuales son menores de edad y las otras dos adultas.

X @sylvia_hernandz Sepultura de la adolescente.

Mientras varias de las atacantes se aseguraban de detener a la madre de Gabriela Nicole para que no interviniera, otra la atacó con un arma blanca que se escondía en una peineta. Fueron ocho cuchillazos que recibió la adolescente que resultaron suficientes para segarle la vida.

En el lugar de los hechos también estaba un primo de la menor que intentó también proteger a su familiar, sin embargo, también recibió algunas heridas por lo que tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Tras varios días de pesquisas, las señaladas agresoras fueron aprehendidas y capturadas el pasado 19 de agosto luego de que se conociera de que fue un hecho premeditado lo que agrava su situación judicial.

De momento solo se arrestaron a Elvia Cabrera y una de sus hijas, Anthonieshka Avilés, ambas señaladas como las principales sospechosas, sin embargo, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes Gómez, no descarta que a medida que avanza la investigación se emitan nuevas órdenes de arresto contra el resto de personas que participó del crimen.

Policía de Puerto Rico Anthonieshka Avilés y su madre Elvia Cabrera, hasta el momento, las dos únicas imputadas por el crimen.

Ahora Cabrera y Avilés tendrán que enfrentar dos cargos: asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. A su vez, la jueza del caso, Valery Téllez, les impuso una fianza de 1 millón de dólares a cada una, lo que Lourdes Gómez calificó como “justa”.

Luego del arresto de las dos procesadas, familiares de la víctima mortal que presenciaron el trasladado de las dos mujeres una a Bayamón y la otra a Ponce, celebraron porque se está haciendo lo que ellos consideran justicia. Además, les gritaron “asesinas” e “infeliz”.

“Mi corazón está destruido. Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos”, expresó Lisandra Rosario, madre de Gabriela que además fue testigo de la muerte de su hija impotente mientras era detenidas por las cómplices de este violento acto.