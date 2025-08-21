El municipio italiano de Gemona del Friuli y Colombia se vieron estremecidos con la escabrosa confesión de una adulta mayor que reveló ser la autora material del asesinato de su propio hijo, Alessandro Venier, cuya esposa es oriunda del municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, y quien también habría participado en el homicidio, según su relato.

Al parecer, fue crimen planeado, según comentaron a las autoridades italianas, motivado por las actitudes cada vez más violentas de la víctima con su madre y esposa.

Venier fue cruelmente asesinado en una escena dantesca que se extendió por unas seis horas en su casa, una vez muerto fue desmembrado para que su cuerpo pudiera ser colocado en un contenedor de basura, previamente preparado para él.

Ahora, las dos mujeres se enfrentan a la justicia por múltiples delitos y lo que está copando los titulares de la prensa italiana es el deterioro de salud de la colombiana, según el relato de su abogada.

La defensora de Maylin Castro Monsalvo, Federica Tosel, explicó al medio italiano Rai News que su clienta pese a que ha mejorado “sigue muy, muy frágil. ¿Su principal preocupación? El futuro de su hija”.

La menor, nacida a principios de 2025 e hija de Alessandro, está bajo custodia de las autoridades del país europeo mientras se analiza si puede quedar en cuidado de su familia materna en Colombia.

“El objetivo ahora es protegerla de posibles desmoronamientos, evitar que se manche el recuerdo de aquel trágico 25 de julio”, indicó Tosel al medio en mención sin detallar qué tipos de complicaciones médicas presenta Castro Monsalvo.

La cruenta confesión

El cuerpo de Venier fue hallado el pasado jueves 31 de julio en el sótano de su vivienda, cubierto con cal viva y oculto en un contenedor de basura. Ese era solo el principio de una escabrosa confesión que empezaría a darle forma a la planificación del crimen.

De acuerdo a lo que recoge Sky Tg24 de la audiencia de validación del arresto, el homicidio tardó unas seis horas desde que intentaron adormecerlo hasta que finalmente lograron su cometido. “Lo aturdimos con una pastilla para dormir alrededor de las 5:30 p.m., pero no murió hasta alrededor de las 11:00 p.m. porque no pudimos terminarla”, confesó Lorena Venier, la madre y jefa de enfermería de 62 años.

Pero su relato es aún más cruel: “Intentamos asfixiarlo con una almohada, pero Alessandro siguió luchando, a pesar de estar débil”. Una vez muerto no cabía en el contenedor donde “se suponía que se descompondría” por eso decidieron descuartizarlo en tres partes, eso no estaba dentro del plan.

“Usé una sierra para metales para cortarlo en tres pedazos, y Mailyn lo llevó al garaje y lo cubrió con cal”, admitió Venier durante la audiencia ante el juez de instrucción del Tribunal de Udine.

La llamada a las autoridades fue realizada por las propias implicadas poco después de las 10:30 a.m., y sus declaraciones iniciales ante los Carabineros fueron consideradas autoincriminatorias.

Horas después de su captura Lorena confesó ante las autoridades haber asesinado y descuartizado a su propio hijo, en complicidad con la pareja de este.

“Fui yo, y sé que lo que hice fue monstruoso”, declaró primeramente Venier ante el fiscal adjunto durante su interrogatorio, según confirmó su abogado defensor Giovanni De Nardo a la agencia Ansa. El letrado agregó que su clienta se encontraba “visiblementeconmocionada por la crueldad de su acción y por cómo violaba cualquier ley natural”.