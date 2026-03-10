Viejos conocidos llegan al Congreso de la República, pero también llegan caras nuevas venidos de distintos partidos políticos, ideologías, movimientos, departamentos del país, con experiencia en el activismo social o con nula participación en el sector público. En total fueron elegidos 183 representantes y 103 senadores.

De los más de 19 millones de votos válidos, más de 4.4 millones fueron a parar al Pacto Histórico, el partido oficialista que se alza como la primera fuerza en el Congreso aumentando el número de escaños.

Y aunque hay algunos que repiten, otros llegarán por primera vez al Capitolio, uno de esos es Deyci Alejandra Omaña Ortiz quien logró colarse en uno de los últimos puestos de la lista cerrada de su partido.

Será la primera vez que la cucuteña se desempeñe en un cargo público, sin embargo, ya era conocida en Colombia y no precisamente por sus luchas políticas aunque sí es bien conocida su postura ideológica desde hace mucho, pues ella misma se ha encargado de ser reiterativa en ese aspecto.

Omaña Ortiz viene de una industria para nada parecida a la arena política, hace apena algunos años era actriz de cine para adultos en la que era conocida como Amaranta Hank.

Decidió ponerle fin a su paso por la pornografía y darse una pausa para luego lanzar su candidatura, primero en la consulta de octubre pasado cuando alcanzó los 15.980 votos, según datos de la Registraduría, y la puso en el puesto 23 de la lista cerrada del Pacto Histórico que de momento tiene aseguradas 25 curules.

“Gracias infinitas me siento abrazada por las mías. La nuestra va a ser una participación disruptiva, necesaria y disciplinada”, fue lo que dijo la hoy electa senadora en redes sociales tras conocer su triunfo electoral.

Lejos de avergonzarse por su pasado en la pornografía, Deyci Alejandra ha usado su paso por esa industria para catapultar una de sus más grandes luchas: la dignificación de las trabajadoras sexuales de las que ha dicho no han sido muy bien vistas en la sociedad colombiana lo que ha creado una atmosfera para el señalamiento y la poca o nula defensa de sus derechos.

Sobre ellas ha manifestado que “aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias”.

Pacto Histórico y Centro Democrático, las principales fuerzas políticas

El oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático demostraron este domingo en las urnas que son los partidos colombianos con mayor caudal electoral al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado, la Cámara de Representantes y en las consultas presidenciales.

El Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, obtuvo la mayor votación en el Senado y tendrá unos 25 escaños, seguido por el Centro Democrático, con 17, según el preconteo, y aunque no participó en la consulta de la izquierda, el resultado de esa instancia muestra que su candidato presidencial, el senador Iván Cepeda, no tiene rivales de peso en ese sector político.

“Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”, aseguró Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta que se disputará el próximo 31 de mayo, al comentar el salto del Pacto Histórico, de 20 a 25 senadores.