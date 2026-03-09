Vicky Dávila felicitó a Paloma Valencia por su victoria como la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo. La senadora del Centro Democrático se impuso con gran diferencia (2,7 millones de votos con el 85 % de las mesas informadas) sobre sus ocho rivales en la coalición de centro-derecha, incluida la aspirante por el Movimiento Valientes.

“Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, ‘El Heredero’, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta”, escribió Dávila en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video en el que se le ve abrazando a Valencia.

En declaraciones a medios de comunicadión, Vicky Dávila reiteró que le desea éxito a Paloma Valencia en la contienda por la Presidencia de la República.

“Le aposté con amor, con dedicación, a hacer una política distinta para gobernar diferente. Hoy, como una ciudadana de a pie, tengo que decirles a los colombianos que no se cansen de luchar. no nos podemos cansar de luchar. La Gran Consulta demostró que le cumplimos al país. Quiero decirle a Paloma Valencia que le deseo el más grande de los éxitos. Que hoy, en sus hombros, está la defensa de la libertad y la democracia. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que Dios la guíe”, expresó.

También manifestó respeto por los demás participantes en la consulta: “Que Dios les pague por estas semanas tan maravillosas. Gracias por este trabajo. Nuestra consulta está demostrando que sí cumplimos a Colombia”.

Reafirmó que el gran objetivo es derrotar en las urnas a Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Estoy aspirando a que no gane Cepeda. Eso es lo que yo quiero. Que podamos salvar nuestra democracia y nuestra libertad. Hoy, los colombianos han decidido que sea Paloma la que lleve estas banderas. Lo único que deseo es que le vaya bien”, sostuvo.