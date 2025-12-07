Las dos reformas más polémicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro que se tramitan en este cierre de periodo legislativo –hasta el próximo 16 de diciembre van las sesiones ordinarias– están estancadas en el Congreso de la República: la reforma tributaria y la reforma a la salud. Ambas tendrán, la semana entrante, sendas sesiones clave en las que se podría definir su futuro inmediato en el Capitolio, sin que se avizoren por ahora caminos claros para que avancen.

Reforma a la salud

El pasado martes, la Comisión Séptima del Senado de la República, en la que se espera que se surta el tercer y penúltimo debate de la reforma a la salud, volvió a quedar en vilo luego de que no fuera posible instalar formalmente la sesión debido a desacuerdos entre los integrantes de esta célula legislativa de asuntos sociales en la cámara alta sobre el tratamiento del mensaje de urgencia e insistencia relacionado con este proyecto.

Durante la discusión preliminar, varios congresistas insistieron en que no votarían el orden del día mientras no se diera claridad jurídica sobre los procedimientos aplicables. Tal fue el caso de la senadora Berenice Bedoya, del Partido ASI; el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico; y el senador Fabián Díaz, del ala oficialista de la Alianza Verde, entre otros, quienes advirtieron que la comisión no podía continuar sin una definición sobre el trámite correspondiente del mensaje de urgencia y reiteraron que la sesión no podía instalarse bajo las condiciones actuales.

“La ley es muy clara: que en el orden del día debe estar en el primer punto la ley que está en el expediente de urgencia, que nos deja a nosotros muy claro el panorama sin dudas, porque así lo dice la ley, en el primer punto. Le insisto a la mesa directiva para que nos dé la claridad para nosotros poder tomar una decisión, porque si no está, como no está, en el orden del día, pueden estar incurriendo en un error al votar el orden del día”, advirtió Díaz en la célula legislativa.

Luego, en la plenaria del Senado, el senador verde arremetió contra el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima, por las demoras en el trámite del articulado.

“Lo que están buscando y lo que han buscado es dilatar la discusión. Teniendo las mayorías para archivar la reforma a la salud, no lo hacen. ¿Y por qué será? Porque se las apelo como lo hice con la reforma laboral”, dijo.

Además, amenazó con presentar denuncias penales en contra de los parlamentarios por no avanzar en el trámite: “No la archivan y la quieren dilatar para que se hunda por tiempos. Pues no, hay un mensaje de urgencia que han querido obviar, que han querido pasarse por la ‘galleta’. Y no fue hasta que les mostré la denuncia que ya tenía preparada, que ya la tengo lista, en el caso de que quieran cometer un prevaricato, que ahí sí van a estar dispuestos a discutir”.

En respuesta, Pinto aseveró que si la reforma a la salud no ha avanzado es porque no han permitido que el Gobierno compre los votos de los parlamentarios.

“Yo sí le quiero decir, senador Fabián, no mienta. Si aquí no se le ha dado paso, es porque aquí en la Comisión Séptima, en mi presidencia, no estamos recibiendo a los ‘olmedos’ que van a comprar los votos en la Comisión Séptima”, dijo el legislador liberal en referencia al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, judicializado por el escándalo de corrupción relacionado con la entrega de contratos por parte del Gobierno a congresistas a cambio de que votaran favorablemente a los intereses oficialistas.

“Allá no entran a comprar los votos, no mienta. Ustedes administran la salud, ustedes crearon la crisis de la salud, esa crisis se les salió de las manos y hoy no tienen cómo solucionarla y no vengan a lavarse las manos con la Comisión, que aquí la Comisión está lista para que usted apele”, aseguró el senador del ala opositora de las toldas rojas.

Así las cosas, se espera que el próximo martes la controvertida reforma a la salud tenga un nuevo ‘round’ en la célula legislativa, que bien podría definir entonces si se arranca con el debate, si sigue el limbo rumbo al naufragio por tiempos, si se aprueba o si se archiva y si el oficialismo recurre eventualmente a la figura de la apelación, que fue como lograron salvar la reforma laboral que a la postre fue aprobada en otra comisión.

Reforma tributaria

Con la denominada ley de financiamiento o reforma tributaria, que espera recaudar $16.3 billones que le faltan al Presupuesto de 2026, si bien el proyecto tiene hasta el 20 de diciembre, sin sesiones extras, cada vez son menos las posibilidades de pasar por la resistencia que tiene esta iniciativa que pretende fijar nuevos impuestos, sobre todo, en época electoral y en medio de la cuarta legislatura del Congreso, en la que el Gobierno, que va de salida, no tiene mayor eco en el Capitolio.

El pasado miércoles se cayó el ‘quórum’ en las Comisiones Económicas Conjuntas durante el primer debate de la polémica reforma oficialista y el trámite de la iniciativa quedó en veremos.

Cuando se pensaba que se iba a hundir el articulado, fue levantada la sesión debido a que no había la suficiente asistencia de parlamentarios en la Comisión Cuarta de Cámara.

Al respecto, el senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, aseguró que “estábamos en la sesión en la que se iba a hundir la reforma tributaria y el Gobierno dio la orden de que se retiren los representantes de la Comisión Cuarta para que esto no sucediera”.

Pero además hubo un rifirrafe debido a que las comisiones Tercera y Cuarta del Senado votaron sí por el archivo, sigue abierta la discusión del proyecto.

Esto porque, pese a que la oposición aseguró que con una sola célula legislativa económica que le dijera sí al archivo, el proyecto debía archivarse. La mesa directiva, en cambio, aseveró que se necesitaba el sí de las cuatro comisiones (terceras y cuartas de Senado y Cámara) para que prosperara una ponencia de este tipo.

Por ello, el representante Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, quien a su vez es el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, dijo que debía tenerse la votación por el sí en las cuatro comisiones.

En cambio, el senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, advirtió: “A mi modo de ver, esta reforma tributaria fue archivada, dos comisiones del Senado, Tercera y Cuarta, votaron sí al archivo, no había razón para continuar”.

Entre tanto, en medio de la discusión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ante los cuestionamientos de opositores e independientes al articulado, aseguró que se estaban revisando los cambios sobre la misma reforma tributaria con miras a eliminar aquellos impuestos que podían generar una afectación a los hogares de clase media o baja.

En ese sentido, aseguró el jefe de la cartera económica, se plantea la posibilidad de que el proyecto ya no tenga los nuevos impuestos a bebidas alcohólicas, como las cervezas, y, en cambio, se reviva la no deducibilidad de las regalías para los sectores de industrias extractivas.

De este modo, se espera que este martes se retome la álgida deliberación, que podría terminar en el archivo de la iniciativa, en una poco probable aprobación –pues el Gobierno no tiene los votos– o en otro episodio más de dilación, que parece ser el camino que ha escogido el Ejecutivo al menos por ahora.

CARF advierte déficit fiscal

La reforma a la salud provocará un déficit fiscal cercano a los $126 billones en 10 años, advirtió esta semana el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Y lo peor es que con los cambios que ya le ha hecho el Ejecutivo al sistema de salud, también está generando un descuadre y un faltante diario que afecta el mismo desarrollo integral de la atención. Pero sobre esto, Petro comentó que el CARF “olvida un detalle. El sistema de medicina preventiva que ya está funcionando en Colombia, y que se perfeccionaría con la ley, es un abaratador del sistema de salud. La eliminación de la intermediación financiera y la eliminación de los costos de las medicinas por producción e importación públicas son un disminuidor del costo total del sistema”.

La amenaza de una eventual emergencia económica por parte de Petro

Congresistas de oposición e independientes han advertido que Petro quiere dilatar el trámite de la reforma tributaria para decretarla y dictar una emergencia económica.

Al respecto, el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, aseveró que “el oficialismo sabe que no tiene los votos para aprobar la reforma, por lo que buscarían justificar el decreto argumentando que, por responsabilidad fiscal y por la economía del país, no tuvieron tiempo suficiente para aprobarla. De esta forma, el Gobierno podría hacer lo que le dé la gana en materia fiscal”.

“Buscan el despilfarro y el derroche para hacer politiquería el próximo año”, agregó el legislador de las toldas rojas.

A su vez, la representante Katherine Miranda, del ala independiente de la Alianza Verde, expuso que “el verdadero interés del Gobierno parece ser dilatar la discusión de la tributaria para luego intentar un estado de emergencia económica e imponer la tributaria vía decreto. Eso no cabe en la Constitución: la Corte ha dicho que solo procede ante un hecho sobreviniente, imprevisible y externo, no por derrotas políticas ni por una crisis fiscal creada por el propio Gobierno”.

Pero Petro aseveró: “Hay un hecho sobreviniente; si el Congreso entra en rechazo a la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía”.